El escándalo por $LIBRA: la oposición en Diputados cerró filas para interpelar a funcionarios y crear una comisión investigadora

La oposición en Diputados acordó esta tarde avanzar con la interpelación a funcionarios del Poder Ejecutivo y crear una comisión investigadora por el caso $LIBRA. Pero esta puesta en común, que significa un nuevo revés para Javier Milei y su entorno, tiene fisuras: todavía no hay consenso sobre a quiénes citar. Mientras que el kirchnerismo y la izquierda pretenden someter a un interrogatorio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros, esa estrategia no termina de convencer a la Coalición Cívica, los radicales de Democracia y Encuentro Federal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es la única figura del oficialismo que reúne unanimidad entre la oposición para ser convocado.

Además, el impulso opositor se topó con un freno. El oficialismo logró ganar tiempo y evitó la materialización de los seis dictámenes que reunieron las firmas reglamentarias de los dos plenarios. El primero, de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia. El segundo, de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. El presidente de ambas reuniones, el libertario Nicolás Mayoraz, se aferró a la citación de las comisiones que se forzó en la última sesión: el dictamen será el miércoles.

“Se dictaminará en la fecha acordada en la sesión pasada”, determinó Mayoraz al comienzo de la reunión. “Vamos a proponer en labor parlamentaria que el emplazamiento de las 13 de mañana se pase a las 18 del mismo día”, detalló. El oficialismo pretende diluir el debate sobre $LIBRA: se verá fragmentado entre el acuerdo con el FMI, el tema de la sesión convocada para el miércoles, y la movilización en las inmediaciones del Congreso.

El kirchnerista Leopoldo Moreau objetó la decisión de Mayoraz y subrayó la falta de garantías para materializar los dictámenes. “Nos invitan a reunirnos mañana a las 18, pero no sabemos cuál va a ser el escenario para mañana. Escuchábamos recién que sobrevolaban el helicópteros el Congreso”, señaló. “El oficialismo quiere dilatar esta discusión y convocó a una sesión. Han intentado con esta convocatoria evitar un pronunciamiento de estas comisiones”, consideró.

La estrategia del oficialismo, lejos de apaciguar los ánimos, desató la indignación de la oposición y reactivó los intercambios entre los bloques . “Metamos un gol” , fue la consigna que surgió este mediodía, durante una cumbre en el despacho del legislador de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Allí confluyeron referentes de Unión por la Patria, los radicales de Democracia y la Coalición Cívica, que coincidieron en que el Gobierno debe esclarecer el grado de implicancia del Presidente y su entorno en el supuesto desfalco por más de 100 millones de dólares. Se rehúsan a que los libertarios les marquen la agenda con un tema tan sensible.

Lo intentó el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien esta mañana citó a Agost Carreño y Miguel Pichetto para desincentivar la coordinación de dictámenes. Ofrendó una explicación de Guillermo Francos, en el marco de sus informes mensuales al Congreso, aunque con un giro: hablaría solo del caso $LIBRA. La propuesta no convenció a los diputados de Encuentro Federal, quienes le reprocharon a Menem la falta de timing. “Los ánimos ya están muy caldeados”, le explicaron al titular de la Cámara baja.

Cripto-escándalo

Creación de comisión investigadora en Diputados



El presidente del bloque Democracia para Siempre @PabloJulianoLP explicó:

"Como Congreso no podemos mirar para un costado. No hay un intento destituyente. Sólo queremos saber la verdad". pic.twitter.com/gyFxPj4J5N — democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) March 18, 2025

El descontento se terminó de consolidar a la tarde, con la redacción de cinco dictámenes sobre interpelación y pedidos de informes, y uno más para crear una comisión investigadora, que le permitirá a la oposición mantener en el candelero el cripto escándalo por tiempo indefinido.

Unión por la Patria, la Izquierda y parte de Encuentro Federal buscan interpelar a Karina Milei. Los radicales de Democracia, Agost Carreño y la Coalición Cívica, en tanto, prefieren dejarla fuera de la escena para evitar un revés en el recinto.

El oficialismo, junto a sus aliados de Pro y la UCR, no firmaron ningún texto y defendieron el argumento de que los dictámenes se deberán formalizar este miércoles.

La oposición trató por todos los medios de que los dictámenes recibieran el visto bueno de la presidencia del plenario. “Están presentados por correo electrónico”, señaló Fernando Carbajal, de Democracia. Mayoraz replicó: “Esta presidencia no recibió ningún dictamen”.

Los gritos de Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, atravesaron este contrapunto. “No sea bruto”, vociferó al libertario fuera de micrófono. Cuando tuvo la palabra, sumó: “Esto va a traer consecuencias. Tienen una pata en el estado de derecho y otra pata en el estado de excepción. El emplazamiento es una fecha límite. Digan en qué parte del reglamento no se puede dictaminar. La están chocando”, advirtió.

En la misma línea se pronunció el jefe de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. “No puede ser que estemos saturados de actos de arbitrariedad por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados. Espero que no entren en un nuevo gesto de autoritarismo. Espero que no hagan cosas que obliguen al personal estable de esta comisión, personal técnico o al personal que tiene que ver con la dirección de comisiones a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes. No fuercen a que estas cosas pasen”, avisó.

La defensa oficialista la llevó adelante la diputada Pro, Silvana Giudici, quien recordó los detalles de la última sesión: “Aquí no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la voluntad del cuerpo”.

De Encuentro Federal, Margarita Stolbizer defendió las iniciativas con una crítica directa a la administración libertaria: “Los episodios que han motivado estos proyectos son de una gravedad que afecta a un gobierno que llegó con aires de cambio, pero muestra una confusión flagrante de lo público y lo privado”.

Los dictámenes

En el primer plenario, convocado para tratar los proyectos sobre interpelaciones y pedidos de informes, se firmaron cinco dictámenes.

El dictamen de mayoría, que reunió 53 firmas con el consenso de todo el arco opositor, fue un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo en el que se compilaron las preguntas de todos los bloques.

Con 40 avales del kirchnerismo y la izquierda, el texto exige la interpelación de Karina Milei, Francos , el vocero presidencial, Manuel Adorni ; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva , y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona .

, el vocero presidencial, ; el titular de la Comisión Nacional de Valores, , y el ministro de Justicia, . Presentado por Democracia, cuenta con seis firmas y apunta a citar a Adorni, Cúneo Libarona y Francos.

Fue firmado por cuatro legisladores: Agost Carreño y los diputados de la Coalición Cívica. Solicitan la interpelación de Francos.

El último, en tanto, corresponde a Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, por el que buscan citar al Congreso a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Libarona.

En el segundo plenario, convocado para discutir el impulso de una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, se firmó un dictamen.

Con 34 firmas, reunió el aval de Unión por la Patria, los radicales de Democracia, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

