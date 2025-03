El peronismo porteño deja el sello UP y se prepara para anunciar a Santoro como candidato a legislador, aunque no descarta una sorpresa

El anuncio de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para la Legislatura parece haber convencido al peronismo porteño de que Pro perdió la Ciudad. Así lo entienden dentro del espacio opositor, donde se ilusionan más con hacer una buena elección en la Capital y -hasta quién dice- ganar el bastión desde años amarillo. No lo dicen en voz estridente, pero lo sueñan. Sería un golpe de efecto y de ilusión en medio del dominio libertario nacional que todavía no logra amalgamarlos del todo.

En esta campaña, que a diferencia de otras cortó con la hegemonía camporista y fue trazada de manera fina por Juan Manuel Olmos, de llegada a todas las terminales, hay algo que ya está claro: no llevarán la marca Unión por la Patria (UP) en suelo porteño . “Será un nombre que no defina mucho, como es una campaña corta, la marca es el apellido”, explican sobre la decisión de dejar atrás ese sello que se liga a las presidenciales de 2023. Y a la derrota.

Todo se encamina para que entre esta tarde y o a más tardar el fin de semana Leandro Santoro anuncie su candidatura para encabezar la lista de legisladores porteños por el peronismo y que, después, sea Mariano Recalde (alfil de Cristina Kirchner en suelo de la Capital) el número uno para el Senado, en octubre, para renovar la banca que se le vence. El kirchnerismo está de acuerdo con esa distribución de roles.

Pero en los últimos minutos surgió otra línea. ¿Por qué no usar al candidato más fuerte, o sea a Santoro, para la elección al Senado nacional, así no ponen en riesgo la banca? Esto implicaría un enroque. Está en conversación, tal vez como una forma de buscar engañar a las demás fuerzas y no mostrar todas las cartas. La mayoría dice que no es lo más probable que ocurra, pero una minoría (de peso) no descarta una movida sorpresiva de última hora. Influirá también al momento de ultimar las listas qué hacen los contrincantes, que en el campamento peronista evalúan detalle a detalle. Ofelia Fernández, sin cargo ahora, es otro nombre que suena fuerte para integrar.

Leandro Santoro y Mariano Recalde, referentes del peronismo porteño Archivo

Se charla dentro del PJ y entre sus aliados que la decisión de Larreta fue más fácil porque ahora es un cuentapropista. Acá, los laderos de Olmos están convencidos de que todo el peronismo tiene que quedar adentro del paraguas, inclusive Juan Manuel Abal Medina, al que algunos le sospechan que con la cartelería que pegó por la ciudad de Buenos Aires buscó subirse el precio para la negociación final. Debaten un plan integral para arrimar a todas las terminales no solo para las candidaturas a las legislativas porteñas -que serán el 18 de mayo y podrían implicar un batacazo si se termina la hegemonía de Pro-, sino también para las nacionales de octubre.

Con una campaña a la uruguaya, Santoro tiene todo listo para ser la cara visible de la propuesta porteña. “A la uruguaya” porque el actual diputado nacional, de origen radical pero cercano al kirchnerismo, desde el año pasado camina la calle inspirado en unas declaraciones que escuchó del expresidente José “Pepe” Mujica en Radio 10, cuando contó que con el Frente Amplio salieron a recorrer el país tras perder contra Luis Lacalle Pou, para volver a ser gobierno. Santoro paseó por los 48 barrios de la Capital y dicen que vio a cerca de 18.000 personas en esos encuentros. En tanto, en el búnker peronista están convencidos de que la batalla porteña se librará no solo en el terreno, sino también en las redes sociales.

Santoro en una plaza con vecinos porteños X Leandro Santoro

El fin de semana, y a un paso de ser candidato, recibió un espaldarazo: el de Sergio Massa. Cuando pidió abandonar el derrotismo interno, el excandidato a la Rosada marcó: “Lo primero que tenemos que saber es que el primer triunfo importante lo va a regalar Leandro Santoro en la Ciudad dentro de dos meses”. Además del tándem Massa-Olmos, dentro del Frente Renovador una de las dirigentes más importantes es Cecilia Moreau, radical como Santoro y también su expareja. La frase fue la bendición de Massa. Fue también un deseo de que renazca la capacidad peronista de ganar elecciones para mostrarle la cara a los Milei.

Paula Rossi Por