El exabrupto de Guillermo Montenegro para incorporar armas no letales en su plan de seguridad para Mar del Plata: “Me importa tres carajos”

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, introdujo ayer armas no letales para que utilice la Patrulla Municipal de Mar del Plata a partir de este verano para “combatir a los violentos”. Tanto en su presentación como este viernes en declaraciones radiales, el jefe comunal brindó una fuerte frase para justificar la incorporación: “Me importa tres carajos. Me cansé y dije basta” .

La polémica declaración comenzó a circular por las redes sociales luego de que Montenegro compartiera un video de una demostración práctica del uso de estas armas por parte del personal municipal en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Montenegro explicó que son “armas no letales que explotan al impacto con un gas pimienta que atonta a la persona”. En su cuenta de X, compiló varias entrevistas con medios locales donde explicaba que estas armas se adquirían para “combatir a los violentos”.

Voy a usar todas las herramientas que tenga a mi alcance para mantener el orden público.



Me importa tres carajos lo que opinen desde atrás del escritorio los que siempre defendieron a los violentos por sobre los vecinos.

“Esto es no quedarnos atrás del escritorio. Uno a veces escucha cosas... y la verdad que me importa tres carajos. Yo creo que está claro que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar pensando en el vecino que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene el problema en la puerta de su casa, que le rompen la vidriera. Esta es una decisión que yo tomé porque entiendo que es una herramienta necesaria para combatir a los violentos en Mar del Plata. Hay normas que hay que respetarlas. El que no respeta las normas, va a tener las consecuencias”, exclamó.

Este viernes Montenegro volvió a defender su decisión en El Observador y explicó que en el municipio no pueden tener cuerpo policial. “Los vecinos quieren vivir mejor. Yo no tengo Policía ni la puedo tener por una condición legal de los municipios”, masculló.

“Me cansé de escuchar a los vecinos, que ellos me digan que les rompieron la vidriera, que no pueden salir a la calle, que no pueden ir a un cajero... todo en distintos barrios. Me cansé y dije basta. El reclamo de vecinos es permanente y genuino. El que no puede vivir con la libertad que tiene que tener. Y vive con situaciones de violencia permanente”, sostuvo, y agregó: “Todas las herramientas necesarias que yo tenga para que los vecinos vivan mejor, yo la voy a usar”.

Montenegro aseguró que desde el municipio buscan la seguridad no solo para los turistas durante la temporada de verano, sino también para los vecinos marplatenses: “En el resto del año nosotros vivimos acá y los vecinos quieren vivir mejor”. Además, defendió el uso de las armas no letales que, aseguró, se “pueden comprar en páginas de internet]”, por lo que son “de uso permitido”.

El Municipio tiene entre 100 y 150 personas en su personal que trabajan en cuestiones de seguridad. “Si hay una situación de violencia, recurre la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos concretos, ese tiempo no da y tienen que tener una herramienta para combatir a los violentos”, señaló.

Fuerte cruce entre Montenegro y Myriam Bregman por un desalojo en una calle de Mar del Plata

La semana pasada, Montenegro y la exdiputada de izquierda Myriam Bregman protagonizaron una fuerte discusión en X luego de que el intendente de General Pueyrredón compartiera un video donde un grupo de policías desalojaba a dos personas que dormían sobre un colchón en una vereda de Mar del Plata.

