El exabrupto de un diputado contra Sergio Massa en plena sesión

En medio del debate en el Congreso, en el cual se rechazó el proyecto de presupuesto 2022 presentado por el oficialismo, el diputado de la UCR Miguel Ángel Bazze tuvo un exabrupto tras el pedido de la oposición de que el proyecto pasara a ser revisado en comisión y luego de unas palabras del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

“Esperamos su voto pacientemente”, dijo Massa a diferentes presidentes de los bloques para que se expresaran sobre la moción de Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, quien propuso que no se votara aún el presupuesto, que pasara a revisión y se invitara al Ministro de Economía Martín Guzmán a contestar preguntas.

Tras ello Cecilia Moreau del Frente de Todos tomó la palabra y, frente a comentarios de otros legisladores, dijo: “Sí, ya voy a hablar, los esperé una hora, acompañamos la moción del diputado Di Giacomo”.

Fue entonces que se produjo un silencio y Massa comenzó a decir que estaba esperando “pacientemente” a que algún diputado pidiera la palabra. Esto ocasionó algunas quejas y el diputado se excusó explicando que su objetivo era facilitar que se pusiera a votación la propuesta de Di Giacomo.

“Hay una moción, hay que votar (...) Estoy esperando a algunos de los presidentes de bloque, [Cristian] Ritondo, [Mario] Negri... estoy con mucha paciencia tratando de ayudar a que...”, dijo el presidente de la Cámara mientras se escuchaba al diputado de la UCR quejarse por lo bajo hasta que Massa le dio la palabra.

El exabrupto de Miguel Ángel Bazze

“La paciencia es nuestra, vinimos acá a dar quórum. En cuanto empezó este debate planteó un cuarto intermedio para que ustedes tomaran la decisión de volver este proyecto a comisión y lo volvieran a estudiar”, comenzó evidentemente enojado Bazze.

“Sin embargo, en vez de aceptar esta propuesta, siguieron adelante con todo el debate sin dar marcha atrás y a hora que otro bloque, no el oficialista, pide el retorno a comisión, lo que hubiese sido muy inteligente que lo pida el bloque oficialista para reconsiderar la situación, encima nos dicen que tiene paciencia. Pero no, nosotros tenemos que tener paciencia y estamos discutiendo porque lo que el bloque del oficialismo y usted señor presidente no hicieron más temprano, lo estamos haciendo nosotros”, expresó eufórico.

“Estamos buscando la posibilidad de que se resolvieran los temas para que el país no se quedara sin presupuesto ese fue esfuerzo nuestro no del oficialismo”, concluyó en medio de un aplauso. No obstante, ya fuera de micrófono, se escuchó: “Lo único que faltaba, pedazo de pelotudo de mierda”.

La sesión de hoy

Tras más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados rechazó hoy el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo. Además de ese cruce entre Bazze y Massa, hubo muchos otros en una sesión cargada de tensión chicanas entre el oficialismo y la oposición.

La iniciativa obtuvo una abstención, 132 votos de rechazo de la oposición y el respaldo de 121 legisladores del oficialismo y sus aliados.