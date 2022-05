El exdiputado Juan Ameri reveló que se separó de su novia tras el escándalo sexual en el Congreso

Juan Emilio Ameri, el exdiputado del Frente de Todos de Salta que protagonizó una escándalo de connotación sexual en plena sesión virtual de la Cámara baja, reveló que se separó de su novia. Se trata de Celeste Burgos, la misma mujer que participó en la polémica escena que determinó la renuncia del legislador y el posterior juicio oral al que fue enviado por la justicia federal de la misma provincia.

El recordado hecho ocurrió en septiembre de 2020. Ameri fue registrado en una situación íntima mientras exponía su par, Carlos Heller, durante la sesión remota en la que se debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tras la renuncia del legislador, la antropóloga salteña Alcira Figueroa asumió la banca que había quedado vacante.

El exdiputado Juan Ameri reveló que se separó de su pareja

Este martes, en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), el exdiputado afirmó que se hizo cargo de su error y que renunció a su cargo de inmediato. “No me expulsó nadie, de hecho no podrían hacerlo, tendría que haber ido a un juicio político, todo un proceso”, aclaró Ameri. “Me hice cargo del error que cometí. No fue una bolu..., fue una falta que yo considero grave, y es por eso que presenté mi renuncia de forma indeclinable”, sostuvo.

Sobre el reciente juicio oral, el exlegislador explicó que se lo imputa “estorbo de la sesión” (el delito, en rigor, es “estorbo del acto funcional”) y aseguró que la situación “no tiene pies ni cabeza”. “No se paga con cárcel esto. Tienen que alegar que yo cometí el error a propósito, que lo que pasó fue premeditado. Una locura pensar esto, ¿en qué cabeza cabe?”, se quejó Ameri y acusó al fiscal Francisco Snopek, quien formalizó la acusación penal, de “querer salir en los medios”.

“Claramente no estuve atento": la explicación del exdiputado Ameri por el escándalo en el Congreso (Foto: Santiago Filipuzzi) Santiago Filipuzzi - Archivo

El exdiputado salteño remarcó que le llama la atención la celeridad de la acción de la justicia en su caso y sostuvo que si bien actualmente no desarrolla actividades políticas, siempre está haciendo política. “Los que hicimos política alguna vez nunca dejamos de hacer política, siempre estamos opinando, charlando, reuniéndonos con compañeros”, sostuvo en diálogo con Sietecase.

El periodista le preguntó qué explicación le encontraba al grave hecho que protagonizó en plena sesión, y Ameri dijo que fue una distracción. “Claramente no estuve atento. Fue una distracción grave, no quiero minimizarla”, aclaró.

Además, reveló que no sigue en pareja con la mujer que aparece en las imágenes del escándalo, y apuntó al tratamiento mediático del hecho. “Tratamos de seguir empujando, de llevar adelante la relación, ya hace bastante de esto”, explicó Ameri y aclaró que no fue tanto el episodio en sí el que complicó las cosas con su novia, sino “el desarrollo que le dieron los medios de comunicación”.

“Instalaron móviles de radio y televisión en la casa de mi expareja, de mis padres, de mis hermanas. Fue una locura, un despropósito”, aseguró el exlegislador kirchnerista. “Realmente nos hicieron mucho daño”, afirmó.

El dipitado Ameri fue suspendido tras ser registrado en imágenes de contenido sexual en plena sesión

El caso de Ameri marcó un precedente, no sólo por la polémica que generaron las imágenes de la sesión virtual, sino por la rapidez con la que la Cámara se expidió al respecto. Con 224 votos a favor, el rechazo de Alfredo Schiavoni (PRO) y la abstención de Héctor Flores (PRO), Fernando Iglesias (PRO) y Javier Campos (Coalición Cívica), la Cámara de Diputados aprobó la dimisión presentada por el diputado salteño, horas después del escándalo.