El exdiputado Juan Carlos Ameri fue enviado a juicio oral por haber protagonizado un escándalo sexual en plena sesión virtual

La justicia federal de Salta envió a juicio oral al exdiputado nacional Juan Carlos Ameri por protagonizar una escena íntima durante una sesión virtual. El juez federal Alejandro Augusto Castellanos dispuso abrir el caso a debate por el delito de estorbo del acto funcional y fue rechazado el pedido del exdiputado para ser sobreseído.

Durante la instrucción de este caso, que se extendió a lo largo de ocho meses, la defensa del exdiputado pidió su sobreseimiento por ausencia de dolo de parte de su cliente. En su defensa, el exdiputado dijo que no fue su intención entorpecer la sesión, y que de hecho quien la interrumpió fue el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. “Esta no es la etapa oportuna para debatir sobre la existencia o no del dolo, lo cual sí debe suceder durante el juicio”, consideró Snopek, quien pidió rechazar el planteo y sostuvo su acusación.

El juez consideró que el caso debería ser llevado por un tribunal unipersonal por tratarse de un delito con una escala penal de prisión condicional, y coincidió con la defensa y la fiscalía en que el juicio oral debe ser celebrado en la Capital Federal. El caso fue derivado al Tribunal Oral Federal de Salta para que decida si corresponde su traslado.

Ameri renunció después del escándalo

El legislador había sido registrado en una situación íntima, de explícita connotación sexual, mientras exponía su par Carlos Heller, en la sesión remota durante la que se debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad .

Inmediatamente después del episodio, que tuvo repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo, el exlegislador salteño fue suspendido por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y expulsado del bloque del Frente de Todos. Ameri finalmente renunció a su banca. Fue reemplazado en su banca por la antropóloga salteña Alcira Figueroa.

Diana Conti, sobre el diputado Ameri: "Lo mejor que puede hacer es renunciar"

Ameri pertenece a la agrupación El Aguante, del Partido de la Victoria. Formaba parte de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva -de la cual era secretario-, de Energía y Combustibles, de Transportes, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Turismo -como secretario-, de Minería y de Defensa Nacional. Duró menos de un año al frente de su banca como diputado.