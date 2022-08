El extraño argumento político de Cristina Kirchner: “Este es un juicio contra el peronismo” por las medidas que tomó en su gobierno

Al igual que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio de la causa Vialidad, Cristina Kirchner también apeló hoy a la difusión de los mensajes del teléfono celular de José López . La vicepresidenta centró su furioso descargo en los contactos de su exsecretario de Obras Públicas con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, a quien consideró un “hermano de la vida” del expresidente Mauricio Macri. Lo hizo en un mensaje poblado de chicanas, en el que se desligó de la “asociación ilícita” por la cual le pidieron 12 años de prisión.

En una defensa política, que transmitió a través de sus redes sociales bajo el título “Derecho de defensa, causa Vialidad”, Cristina Kirchner objetó que los fiscales introdujeran en el juicio el contenido de los mensajes de López, pero al mismo tiempo los utilizó para poner el foco sobre grupos empresarios a los que identificó como cercanos a Macri. “Ya no hay partidos militares, pero sí partido judicial, que protege a los que verdaderamente roban en el país” , enfatizó haciendo ademanes, en un discurso que terminó a los gritos.

La efusividad de la vicepresidenta fue marcada en la segunda parte de su mensaje, cuando sostuvo: “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”. También aseguró que el pedido de condena en su contra busca “disciplinar a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo” y dijo que los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión porque ella y su fallecido marido Néstor Kirchner encabezaron “12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina” .

La vicepresidenta se mostró nerviosa. En varias oportunidades pidió “disculpas” porque no podía encontrar los papeles que quería mostrar a cámara y lo justificó con una chicana: “No soy actriz, no tengo tanta experiencia en los sets de televisión como otros dirigentes”, dijo en un medio tono que caracterizó a la primera parte de su discurso, cuando centro su atención en tratar de demostrar los contactos entre José López, “Nicky” Caputo y otros empresarios como Eduardo Gutiérrez, del Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Tras el discurso, Cristina Kirchner saludó desde el balcón de su despacho del Senado Fabián Marelli

Pero con el correr de la hora 25 minutos que duró su discurso, Cristina Kirchner pasó de enumerar datos técnicos de la causa - con eje en el teléfono de López, pero utilizado a la inversa de como lo hicieron los fiscales Luciani y Mola - a dar su interpretación política de los hechos. Sobre todo, a advertir que no es ella la “víctima” de la “persecución” judicial que denunció, sino “la dirigencia política” a la que, desde su punto de vista, se busca “disciplinar” para que “nadie se anime a hacer dos veces lo mismo”.

En ese punto, dio algunos ejemplos: el pago al Fondo Monetario Internacional para que se “vaya del país” durante el gobierno de Néstor Kirchner; las duras negociaciones con los “fondos buitre”; la estabilización de las AFJP y la “recuperación” del yacimiento de Vaca Muerta. “Estas son las cosas que no me van a perdonar, pero no me arrepiento” , remarcó Cristina Kirchner en el tramo final de su mensaje, que dio desde su despacho en el Senado, antes de salir al balcón para saludar a los militantes que se congregaron en torno al Congreso.

“Creo que es necesario que reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares . A los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones. Y también por la obra pública sí, la obra pública, en la que fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia”, enumeró la vicepresidenta y descartó de plano que las tres gestiones kirchneristas puedan considerarse una “asociación ilícita” .