El fallido de Alberto Fernández durante una pregunta sobre su relación con Cristina Kirchner

En medio de las tensiones en el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández se refirió hoy a la relación que mantiene con la vicepresidente Cristina Kirchner. Y en plena entrevista desde Los Ángeles tuvo un curioso fallido, que si bien corrigió rápidamente, no pasó inadvertido.

Desde la Cumbre de las Américas, el Presidente brindó una entrevista a CNN en la que explicó el vínculo que mantiene con Cristina Kirchner, y al hacerlo se refirió a ella como “Presidenta”. Sin embargo, en cuestión de segundos, el mandatario se corrigió rápidamente y dijo: “vicepresidenta”.

“Con Cristina tenemos algunas diferencias, que siempre las tuvimos, nada más. Lo que pasa es que eso se convierte en un tema de permanente debate periodístico, que para mí tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político”, argumentó Fernández al hablar de su relación con la vicepresidenta.

Tras ello, el periodista le preguntó: “¿Es decir que la Argentina puede caminar aunque el Presidente y la vicepresidenta no tengan vínculo?”. El mandatario rápidamente corrigió al periodista y aclaró su respuesta.“Yo no dije que no tengamos vínculo, sino que no tenemos la relación traumática que los medios se ocupan de plantear”, señaló Fernández.

Luego, al ser consultado el Presidente si había vuelto a hablar con Cristina Kirchner, tras el último reencuentro entre ambos, el mandatario replicó que “no”, ya que “eso ocurrió un viernes” y el martes debió viajar. “Pero nosotros cuando tenemos que hablar hablamos”, sostuvo.

“Cuando la Presidenta… cuando yo quiero quiero conocer la mirada de la vicepresidenta, el Presidente manda un ministro y le dice que le pregunte cuál es su mirada”, continuó el mandatario con su planteo, corrigiendo el furcio inicial.

“Y, absolutamente, yo la considero. Es una persona con 8 años de experiencia en el ejercicio del poder en la Argentina”, concluyó al respecto.

Las declaraciones de Fernández se dan en el marco de participación de hoy en el cierre de la IX Cumbre de las Américas, que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde el mandatario mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Chile y Perú y por la noche regresará a la Argentina.