El fallido de C5N: Gustavo Sylvestre habló del triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

El periodista Gustavo Sylvestre proyectó un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Al aire, en C5N, sostuvo que “el resultado final podría ser de 41% a 39%″. Pese a su proyección, con más del 95% de las mesas escrutadas Juntos, con Diego Santilli y Facundo Manes, obtuvo el 38%, mientras que Victoria Tolosa Paz superó el 33%.

Según mostraron en una imagen, los primeros resultados de la provincia de Buenos Aires daban que, con el 43.23% de las mesas escrutadas, Juntos sacaba el 38.30% de los votos, frente al 33.65% del Frente de Todos. “Cinco puntos a favor de Juntos”, decían, a lo que el “Gato” Sylvestre acotó: “En esta medición está cargada muy fuerte la primera sección electoral, donde Juntos por el Cambio gana ampliamente”.

Al respecto, Aníbal Fernández -quien minutos antes había dicho estar “convencido” de que la elección sería “excelente”- añadió: “La primera sección electoral tiene distritos donde nuestro voto es muy limitado, como Vicente López o San Isidro. Ahí hay una presión muy fuerte que no está en la tercera sección electoral, donde está La Matanza, que es prácticamente la cuarta o quinta provincia del país, y todos los distritos del sur de la Capital Federal que tiene mucha presencia de nuestro voto”.

En ese momento, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo subrayó que “en tres o cuatro horas” estarían los resultados más claros, y Sylvestre arremetió: “Lo que me dicen es que el resultado final podría ser 41 a 39 a favor del oficialismo en la provincia, muy ajustado”. Sin embargo, Fernández aclaró: “Nosotros no hemos competido contra nadie y en la oposición hay dos candidatos que compiten y cada uno arrastra votantes que no sé si después lo van a votar al otro”.

Tras conocer el resultado electoral, el periodista se mostró muy crítico con el gobierno encabezado por Alberto Fernández. “Hay provincias donde el oficialismo va a tener que replantearse”, sostuvo, y criticó a los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos por “despegarse del gobierno nacional”.

Sylvestre destacó: “Juntos por el Cambio y la derecha son mucho más disciplinados que el Frente de Todos, entonces van a sacar pecho todos juntos y decir que fue una paliza para el gobierno nacional”. Y entonces, contrapuso eso con lo que ocurre en el oficialismo: “En el Frente de Todos mañana van a empezar a pedir cambios de gabinete y cambios en los distintos posicionamientos, y va a haber gobernadores que deberán rendir cuentas de cómo jugaron. En Entre Ríos, por ejemplo, ya hay muchos pases de factura”.

Así, mientras destacó la “unidad” detrás del discurso del oficialismo, lanzó: “En el Frente de Todos son más de clavarse puñales”.

