El fallo de la Corte, el cepo, Kicillof, Bregman y los “energúmenos”: las principales frases de Milei en el coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el 62° Coloquio de IDEA, bautizado “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, y dejó distintas definiciones sobre economía, inflación, las elecciones del año que viene, el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y las posibilidades electorales de figuras de la oposición como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman.

Entrevistado por José Del Rio, jefe de contenidos de LA NACION, el mandatario se comunicó desde París, donde encabeza la comitiva argentina de la Argentina Week, y pidió tener “paciencia” en relación al crecimiento económico de la Argentina, además de advertir que, el año próximo, la sociedad deberá elegir entre “prosperidad o decadencia”.

A continuación, las principales frases del jefe de Estado:

Inflación

“La inflación viaja en torno al 30%. La mayorista está en torno al 25%. Hemos erradicado la inflación en un 95%. Vamos a seguir haciéndolo”.

“Todos los países de la región en bajar la inflación tardaron más de 10 años. Nosotros, si no teníamos que enfrentar al intento de 7 golpes de Estado; 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal; la gente haciendo actos terroristas en la calle y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato. A eso se sumó el problema del shock externo”.

Economía

“Los procesos de crecimiento no son instantáneos”.

“Argentina viene de 100 años de decadencia, lo que necesita es volver a crecer”.

Los “energúmenos”

“Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo. En condiciones normales, Argentina podría converger a ser una potencia como Estados Unidos en 30, 35, 40 años. Pero eso requiere de un trabajo sistemático, duro, parejo y de disciplina. Y existen chances para acelerarlo y nosotros lo estamos aprovechando y lo estamos haciendo, a pesar de lo duro que puede ser la transición y la coyuntura frente a quienes tenemos enfrente, que son unos energúmenos que tratan de romper todo y que no tienen ningún problema en hacerlo”.

Colopquio de Idea 2026: el presidente Javier Milei y José Del Río Mauro V. Rizzi

El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

“Estamos en una república. Hay división de poderes y funciona. Si vivimos poniéndonos la bandera de la república, lo que dice la Corte es decisión de la corte y no tengo porqué estar metiéndome en lo que decida. De eso se trata el republicanismo. ¿O quieren que me ponga a torpedear cuando después vivimos llorando republicanismo? Me parece fantástico que falle acorde a lo que le parece correcto”.

“No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema” Milei opinó sobre el fallo sobre la extranjerización de tierras.

Elecciones

“Los argentinos se van a enfrentar a ls situación de tener que elegir el sendero que asegura el crecimiento o volver al modelo del pasado que lleva fracasando 100 años”.

“Si recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 2027 la velocidad que van a tener las reformas va a ser única e irrepetible en el mundo”.

“El 70% de los argentinos abraza al cambio”.

“Los empresarios están esperando el veredicto de los argentinos: si quieren vivir en un país próspero, vamos a enfrentarnos a los mejores 4 años. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de la decadencia, que es el mismo de los últimos 100 años”.

Reforma laboral

“Ni los militares se animaron a hacerla”.

El presidente Javier Milei durante el 62° Coloquio de IDEA

Cepo al dólar para empresas

“En la medida que podamos seguir avanzando y sobrellevar la situación de lo que tiene que ver con el año que viene, es un dato la apertura total una vez superada esta situación”.

El crecimiento de figuras opositoras como Bregman y Kicillof

“No me importa. Mi rival soy yo mismo”.

Entrevista completa de Javier Milei en Coloquio De IDEA 2026

Reforma previsional

“El 75% del gasto público en Argentina es gasto social que tiene que ver con las jubilaciones y los programas sociales. Lo que sucede es que vos, para poder hacer la reforma previsional, la tenés que hacer con un mercado laboral que avance en la formalización. Entonces, es muy importante lo que vos logres en materia de formalización y en materia de crecimiento”.