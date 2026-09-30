Milei dijo que los procesos de crecimiento “no son instantáneos” y que enfrente tiene “energúmenos”

El presidente Javier Milei pidió este miércoles tener “paciencia” en relación al crecimiento económico de la Argentina y dijo tener enfrente a “energúmenos” que quieren impedirlo. Fue ante los empresarios más destacados del país en el 62° Coloquio IDEA, la mayor cita del mundo corporativo. El mandatario brinda su discurso de manera virtual, dado que se encuentra en París, Francia, por la Argentina Week, donde viajó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Ejecutivo sostuvo que el crecimiento de la Argentina no es instantáneo y que requiere tiempo. “Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos. De hecho, esa es mi especialización en economía. Demandan mucho tiempo”, sostuvo. El mandatario se expresó en estos términos durante una entrevista con José Del Rio, director de contenidos de LA NACION.

Señaló que la Argentina en condiciones normales “podría converger a ser una potencia” dentro de 30 o 40 años. Y criticó a la oposición: “Pero eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo”.

El presidente Javier Milei en pantalla junto a José del Rio Mauro V. Rizzi

Sin embargo, al ser consultado posteriormente por su opinión sobre opositores como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la referente del FIT-Unidad Myriam Bregman, arremetió: “No me importa. Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importan los que atrasan 100 años y los que fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista".

Sobre la economía sumó que, “según las estimaciones del FMI, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”. “Es paciencia y entender la naturaleza de la circunstancia que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo”, insistió.

Se refirió a las elecciones del año que viene y sostuvo que los argentinos van a poder elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”. “Creo que van a elegir el de la prosperidad”, expresó, y sumó una advertencia: “Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia”.

El Presidente apuntó duramente contra la oposición y sostuvo que son la razón por la que al inflación todavía no llegó a los niveles deseados. “Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, justificó.

Afirmó que, de lograr un resultado similar al de las elecciones de octubre, las reformas estructurales se acelerarían. “Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, analizó.

El presidente Javier Milei habla desde París, donde se desarrolla la Argentina Week Mauro V. Rizzi

De conseguir la reelección, Milei consideró la posibilidad de realizar una reforma previsional: “En la medida que nosotros logremos materializar una baja del riesgo país, una aceleración del crecimiento y lo que tiene que ver con el cierre del gap del mercado laboral, se van a acelerar las reformas y eso va a generar los recursos para hacer una reforma previsional sin que nadie pierda”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar el cepo al dólar para empresas, insinuó que, de ganar los comicios, “la apertura total es un dato, una vez superada esta situación”.

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