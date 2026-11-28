La Argentina llevó su reclamo sobre la explotación petrolera en Sea Lion al Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo, preparó un equipo de abogados, integrado por Mario Oyarzabal, Marcelo Kohen y Nicolás Schrijver, que realizaron una presentación basada en el daño irreversible de la explotación petrolera y la violación del derecho internacional. Hasta ahí, todo bien, pero, siempre hay que leer la estrategia del rival.

La defensa británica usó los recientes discursos de Javier Milei para demostrar la existencia real de un interés político y exponer sus contradicciones. El jefe de la delegación del Reino Unido, el fiscal general Ellie Reeves, utilizó una frase del discurso que el Presidente argentino pronunció días atrás en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde reiteró el pedido argentino por Sea Lion e indicó que “estas decisiones responden al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Y sumó otra frase polémica del presidente argentino, cuando en septiembre pasado habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y criticó la inacción del organismo frente a la Cuestión Malvinas: “Una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos”.

El presidente Javier Milei, en un homenaje a los caidos en Malvinas, en la plaza San Martín [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El insulto no pasó inadvertido: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar fue creado por una convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a esa supuesta “cueva de parásitos” llevamos nuestra queja.

La estrategia de Londres fue siempre exponer a un líder lleno de contradicciones, que acude a tribunales que desprecia, que, si bien, argumentó técnicamente y de manera sólida el daño ambiental, se condena con sus propias palabras, que desnudan que en realidad buscaba un fallo que lo ubicara en una situación privilegiada frente al histórico reclamo de soberanía.

Los británicos consiguieron lo que fueron a buscar, que el Tribunal del Mar se declare incompetente para actuar ante disputas soberanas aclarando que no era ese el ámbito. Y, si leemos el comunicado oficial emitido minutos después de conocido el fallo, no estaban tan equivocados. El comunicado dice “La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido (en un voto no unánime) la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido en el marco de la presentación efectuada por nuestro país en relación con el proyecto Sea Lion”, cuando en realidad el tribunal hizo lugar al planteo británico: consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión territorial que excede el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

El 3 de septiembre pasado, cuando Milei habló por cadena nacional, dijo que habían recibido información de inteligencia sobre el desarrollo petrolero en Sea Lion. Raro que se respaldara en la “Inteligencia” cuando LA NACION y otros medios ya habían publicado varias notas e informes sobre este proyecto petrolero con información isleña y de las mismas empresas.

Milei anunció que la Argentina iba a potenciar las sanciones a las empresas que actuaran en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin permiso argentino. Eso ya existe, desde 2011 con la ley 26659, conocida como “ley Pino Solanas”, con la que se sancionó a ambas empresas -Rockhopper y Navitas- en 2013 y 2022.

El Gobierno quiso potenciar esas penas con una ley de defensa de la soberanía nacional. Redactó un proyecto, pero semanas después lo retiró, por pedido de Donald Trump, para realizar modificaciones porque perjudicaba a empresas y accionistas estadounidenses, entre ellas una en la que participa su yerno, Jared Kushner, que se vincula con la compleja red de inversores y fondos asociados a Navitas Petroleum. Una ley de soberanía modificada para defender los intereses privados de otro país.

Pero todo se hizo tarde y a las apuradas. Cuando Milei viajó a Israel en abril pasado y se reunió con Benjamín Netanyahu pudo pedir frenar con más tiempo el desarrollo petrolero en Malvinas, pero en ese momento no estaba en su agenda. No abordó el reclamo sobre la participación de una empresa petrolera israelí, Navitas Petroleum -socia del consorcio británico Rockhopper- en el proyecto Sea Lion en los mares argentinos lindantes a las Islas Malvinas.

Poco después viajó a Israel el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tampoco demandó al respecto. Lo curioso es que antes de estos viajes oficiales, en marzo, en una reunión frente a inversionistas, el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, dijo que el proyecto era viable políticamente porque había escuchado a Milei respaldar el derecho de autodeterminación de los isleños. Se refería a lo sucedido el 2 de abril de 2025, cuando el presidente argentino, en el acto de homenaje a los caídos en Malvinas, dijo: “Si de soberanía sobre Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”.

Reconoció, así, el derecho de autodeterminación de los isleños, algo que la Constitución argentina explícitamente no concede. En esto se basó el CEO para despejar dudas. En la misma exposición, según medios israelíes, Kornhauser sostuvo que el proyecto Sea Lion avanzó “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las Islas Malvinas.

El buque mercante chileno Danstar ARCHIVO

En medio de la disputa, se tensaron las relaciones con Chile por la habilitación de la ruta marítima Punta Arenas-Puerto Argentino a cargo de la naviera Eastern Island, que ya tiene al buque Danstar cargando 1400 toneladas de mercadería y otros artículos, que podrían incluir maquinaria pesada y hasta vehículos. Dispuestos a zarpar el próximo 17 de diciembre, con una posibilidad cierta de que la Convención de Negocios isleña prepare cargas para llevar a Punta Arenas, al regreso del buque, para que Malvinas pueda exportar desde allí.

Chile accedió esta semana, además, al Nivel 2 de la catalogación OTAN y podrá comenzar a reparar buques de la marina británica y fabricar fragatas militares en la Región de Magallanes, una propuesta realizada por empresas privadas del Reino Unido y que Chile está estudiando. Además, quien encendió la mecha poniendo en duda el apoyo de EEUU a la soberanía británica en Malvinas, Donald Trump, no volvió a pronunciar la palabra Malvinas, luego de la reunión con el primer ministro británico Andy Burnham.

La Argentina salió herida del Tribunal del Mar, algo esperable, pero mientras se desarrollaba el debate la cuestión de fondo empeoró. Se dividió el frente interno en un tema tan sensible como Malvinas y la Argentina se alejó de los países hermanos con los cuales se aconseja actuar siempre en bloque. “Con Brasil y Petrobras jugando fuerte de tu lado, la posición argentina tendría mucho más peso en estos reclamoa”, suelen decir diplomáticos que conocen las idas y vueltas de estas disputas.