EL CALAFATE.- En una medida sin precedentes en la provincia, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, acaba de firmar la administración judicial conservatoria de dos emblemáticos establecimientos rurales que poseía el empresario kirchnerista Lázaro Báez: las estancias Alquinta y La Entrerriana, ambas en Santa Cruz, a través de la firma Austra Agro SA.

A través de un fallo que se desprende de la causa caratulada “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”, el magistrado encomendó la gestión operativa y el financiamiento inicial de las dos estancias al gobernador santacruceño, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo provincial.

La decisión judicial responde a las dificultades materiales e infraestructura puestas de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal para asumir la gestión cotidiana de ambos campos y garantizar la preservación de la hacienda. El régimen fijado establece una vigencia para el período inicial de administración hasta el 30 de abril de 2028, disponiendo además una revisión integral del esquema en marzo de ese mismo año.

La decisión de Vázquez llega después de que el pasado 12 de noviembre Báez, su pareja, Claudia Insaurralde, y otras 14 personas quedaran imputadas -nueve de ellos con prisión preventiva- por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. La investigación procura determinar si Lázaro Báez conservó, por intermedio de terceros, la administración de bienes cautelados y dispuso de sus ingresos.

Dentro de la imputación por lavado de activos y asociación ilícita, la acusación atribuye a Cristian Sebastián Ibáñez la organización del personal rural y el pago de jornales en ambos campos, mientras que a Claudia Noemí Insaurralde se le achaca participación en la gestión de los intereses patrimoniales investigados.

Las inspecciones judiciales de noviembre de 2026 pusieron al descubierto la situación operativa de ambas propiedades rurales: en el caso de La Entrerriana, ubicada en el departamento Lago Argentino, la falta de agua y de personal obligó a liberar los animales encerrados, se detectaron ejemplares con marcas ajenas y el juez ordenó el 17 de noviembre la clausura cautelar del predio con consigna policial y accesos para el cuidado animal.

En el caso de la estancia Alquinta se realizó un recuento parcial de 1308 ovinos y seis bovinos con marcas alteradas, pero debió suspenderse el conteo por encontrarse las ovejas en período de parición. Asimismo, la inspección del 25 de noviembre fajó los accesos a la suite principal tras inventariar vajilla y cristalería, asegurándose maquinaria y herramientas en el galpón.

“Estoy muy contento; estoy saliendo del juzgado. Es histórico para la provincia, algo que muy pocas veces ocurrió”, afirmó Vidal a LA NACION.

Además, aseguró que la administración se va a utilizar para desarrollar proyectos productivos y educativos en beneficio de los jóvenes de la provincia.

Noticia en desarrollo