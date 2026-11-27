Dirigentes de la Coalición Cívica pidieron a la Justicia allanar una segunda mansión de Pilar que aparece relacionada con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, cuyos principales referentes están siendo investigados por desvío de fondos y lavado de dinero.

La presentación la realizó el dirigente Facundo del Gaiso al juez federal Daniel Rafecas.

El legislador porteño le informó al juez, según el escrito al que accedió LA NACION, sobre esta segunda propiedad y pidió que ordene con urgencia un allanamiento y ponerla bajo custodia.

Según informó Clarín, detrás de la firma aparecen Ana María Conte, jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista, que se sospechan son testaferros de los jerarcas de la AFA.

Real Central es también la sociedad propietaria de la quinta de Villa Rosa, ligada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La nueva casona está ubicada en La Lonja y aparece, según los denunciantes, vinculada a la firma de Pantano y Conte.

Claudio Chiqui Tapia en la Asamblea General Ordinaria 2026 en la sede social de Pilar. AFA

La Coalición Cívica, la fuerza liderada por Elisa Carrió, pidió también las cámaras de una fábrica ubicada enfrente de esa propiedad para saber quién entró y salió, y los números de dominio de los vehículos que estacionaron allí para saber quiénes son sus propietarios.

Según el escrito, la propiedad está en Ramos Mejía 3090, en La Lonja, partido de Pilar, con accesos por las calles Benito Lynch y Chile.

Pablo Toviggino, junto al abogado Gregorio Dalbón, al salir del juzgado Económico Federal Ricardo Pristupluk

Los denunciantes hablan de una “presunta vinculación societaria” con Real Central y le pidieron al juzgado que establezca quién es el titular registral, qué uso tiene el inmueble y quiénes lo administran u ocupan.

La Coalición Cívica solicitó el allanamiento con la fuerza de seguridad que designe el juez.

También pidieron que se identifique a quienes estén en el lugar y que se secuestren documentos, dispositivos electrónicos y soportes digitales.

Reclamaron además un inventario de los bienes para determinar si se vinculan con los investigados y que el inmueble quede custodiado para evitar la “desaparición, alteración, ocultamiento o traslado” de pruebas. Pidieron las mismas medidas de preservación para la quinta de Villa Rosa.

La presentación pone el foco en la videovigilancia. Los denunciantes sostienen que frente a la propiedad funcionaría una fábrica que podría tener cámaras orientadas a la calle.

Por eso pidieron que se le envíe un oficio urgente para que preserve y entregue las grabaciones originales. También piden que se analicen las imágenes para identificar las patentes, las fechas y los horarios de los vehículos que entraron y salieron de la propiedad.

Reclamaron asimismo las imágenes del centro de monitoreo municipal de Pilar y las de las casas y comercios linderos.

Con las patentes, proponen consultar al Registro del Automotor quiénes son los titulares de los vehículos y cruzar esos nombres con los de los investigados.

La urgencia, según el escrito, se debe a que esos sistemas sobrescriben las grabaciones de forma automática.

El pedido de las cámaras tiene un antecedente en esta misma causa. Cuando se allanó la quinta de Villa Rosa, no apareció el libro de movimientos que la ley exige llevar al titular de un helipuerto.

Supuestamente, cuando se allanó la primera mansión de Villa Rosa, empleados del lugar confiaron que parte de los elementos que estaban allí depositados habían sido trasladados a otra vivienda en La Lonja, que sería la que ahora piden allanar.

La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025. La firmaron Elisa Carrió y Del Gaiso. El caso empezó con un tuit de Carlos Tevez: el exfutbolista le reprochó a Toviggino sus “idas y vueltas a Pilar” y mencionó una colección de autos que el dirigente acumularía allí.

La operación cuestionada se realizó el 30 de mayo de 2024, cuando la sociedad Real Central S.R.L. compró un terreno de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, a metros de la ruta Panamericana.

La quinta ocupa unos 105.000 metros cuadrados y cuenta con haras, un galpón en el que se hallaron 54 vehículos de lujo y de colección, piscina, cancha de paddle y helipuerto. Los peritos oficiales la valuaron en USD 20.815.100, muy por encima del precio que figura en la escritura.

El helipuerto fue uno de los primeros puntos de la denuncia. Los denunciantes sostuvieron que carece de habilitación oficial de la ANAC.

Tiene 30 por 30 metros y figura registrado a nombre de Pantano. La Justicia les pidió a los operadores los registros de vuelo de un helicóptero Bell 429, matrícula LV-FKY. Una investigación periodística había contado 42 viajes a la propiedad en seis meses, entre el 14 de mayo y el 21 de noviembre de 2025.

Los dos pilotos que hicieron esos vuelos declararon como testigos y afirmaron que nunca trasladaron personas. Según su versión, eran “vuelos de entrenamiento”.

En los papeles, la quinta es de Real Central SRL. La firma, antes llamada Central Park Drinks, se creó en 2021 con un capital inicial de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 pasó a llamarse Real Central y su capital se elevó a 58 millones de pesos; dos semanas después compró el predio.

Los socios son Luciano Nicolás Pantano, monotributista, y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. Según la investigación, ninguno de los dos tiene capacidad económica para ser dueño de la mansión ni de los vehículos, que también figuran a su nombre, igual que otra vivienda en un country de Pilar.

Esa otra propiedad son dos unidades funcionales en el country Ayres Plaza. Rafecas les prohibió salir del país e inhibió sus bienes.

Pantano no es ajeno al mundo de la AFA. Fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown, ambas entidades vinculadas a la AFA. También preside Mendoza Wines SA. La investigación se amplió además a su hermano Diego Pantano.

Para la hipótesis judicial, el verdadero dueño es Toviggino. Los indicios son que Pantano usaba una tarjeta corporativa American Express de la AFA para pagar gastos personales y servicios por unos 50 millones de pesos mensuales. Entre esos gastos aparecen los telepases de los autos de lujo registrados en la mansión. El juez ordenó dar de baja la tarjeta.

Asimismo, según la causa, los vehículos tenían permisos de uso (cédulas azules) a nombre de familiares de Toviggino y en la mansión apareció un bolso con el nombre “Pablo Toviggino” y una placa del Club Atlético Barracas Central que lo homenajea.

En los registros de invitados figuran Máximo Toviggino, hijo del dirigente, y Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano.

Los investigadores constataron que faltaban caballos de salto que Toviggino había registrado a su nombre y que, según el expediente, estaban en el predio antes de las medidas judiciales. Varias órdenes de pago de la AFA a Real Central SRL fueron autorizadas por Toviggino. Esos pagos sumarían unos $415 millones.

Real Central SRL figura como dueña de tres inmuebles: la quinta de Villa Rosa, dos lotes en el barrio Ayres Plaza y dos departamentos en Belgrano. Su sede formal está en una cuarta dirección, Paraná 861, en la ciudad de Buenos Aires. Además, en los papeles es la titular de los 54 vehículos de alta gama hallados en la quinta.

La propiedad más importante es la quinta de cinco hectáreas de Villa Rosa, en Pilar. Real Central la compró el 30 de mayo de 2024 a Malte SRL, que a su vez la había comprado el 28 de julio de 2023; antes, desde julio de 2017, había sido de Carlos Tevez.

En el barrio cerrado Ayres Plaza, también en Pilar, Real Central apareció vinculada a dos lotes: la unidad funcional 306 (lote 16, comunidad 2) y la unidad funcional 265 (lote 15, comunidad 3).

Entre los dos suman unos 1200 metros cuadrados, y allí se levantó una casa de unos 300 metros cuadrados con pileta y quincho, aunque los registros del barrio todavía la consignaban “a construir”. En este caso el documento no es una escritura sino las expensas del country.

Al momento del allanamiento, el 11 de diciembre de 2025, Real Central figuraba en ellas como titular y pagaba cerca de 1,5 millones de pesos por ambos lotes. Hasta pocos meses antes, las expensas llegaban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad en la que María Florencia Sartirana, exsecretaria de finanzas de la AFA y pareja de Toviggino, figuró como directora suplente.

En Belgrano, en el edificio de la esquina de La Pampa y Tres de Febrero, Real Central escrituró a su nombre en agosto de 2024 un departamento de 217 metros cuadrados con cochera, por 800.000 dólares.

LA NACION reconstruyó la cadena de dueños anteriores con la historia registral del inmueble. En enero de 2020 lo compró Sartirana por 513.000 dólares declarados. En septiembre de 2023 pasó a SOMA SRL, por 800.000 dólares.

Después fue a Malte SRL, la misma firma que antes había tenido la quinta de Pilar, y finalmente a Real Central. Ese mismo mes de agosto de 2024, Real Central se quedó con otra unidad del edificio, cuatro pisos más abajo, que también venía de SOMA.

Paraná 861, 2° piso, departamento C es distinto de los anteriores. No consta que Real Central sea dueña de esa unidad: es el domicilio que la sociedad declaró como su sede formal, la dirección que aparece en sus papeles, y también fue allanado el 11 de diciembre de 2025.