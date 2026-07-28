El financista Elías Piccirillo se presentó en los tribunales de Comodoro Py: le pidió a la Cámara que lo deje en libertad

El financista Elías Piccirillo se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, donde participa de una audiencia ante la Cámara Federal para pedir su libertad. Sus abogados defensores solicitaron que, en caso de que deba seguir cumpliendo prisión domiciliaria, Piccirillo sea habilitado a cambiar su domicilio a Núñez.

Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, es investigado por su participación en maniobras vinculadas con el “rulo financiero”, negocios de compraventa de dólares oficiales durante el gobierno anterior que investiga el juez federal Ariel Lijo. Además, está procesado por el presunto armado de un operativo policial ilegal contra su exsocio Francisco Hauque, a quien le debía dinero.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Piccirillo, que hoy cumple prisión domiciliaria en Banfield, pidió asistir en persona a la audiencia de hoy en la Cámara Federal.

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