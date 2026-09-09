El fiscal del caso Andis citó a declarar a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso Cerimedo en Bolivia

El fiscal Franco Picardi, que investiga presuntos sobreprecios y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), citó a declarar como testigo en su causa a Nadia Beller, la víctima del atentado por el que está preso en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei.

La declaración, que será por teleconferencia y aún no tiene fecha, es a raíz de dichos públicos de la mujer tras el ataque que sufrió. En distintas entrevistas, Beller aludió a la hermana del presidente argentino, Karina Milei, y dijo que Cerimedo le había relatado que ella estaba involucrada en hechos de corrupción. Beller sostuvo además que conserva grabaciones de aquellas conversaciones.

La mujer también aseguró que Cerimedo y su entonces esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios que dieron origen al caso, en los que una voz adjudicada a Diego Spagnuolo -entonces jefe de la Andis- hablaba sobre corrupción en el organismo y aludía a Karina Milei.

Diego Spagnuolo, en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa Andis Ricardo Pristupluk

El fiscal Picardi pidió que la fiscalía de Bolivia facilite el espacio, la logística y la tecnología para que Beller declare y responda desde allá las preguntas. Solicitó que autoridades de la fiscalía boliviana estén presentes durante la declaración para garantizar la integridad de Beller, que tras el atentado fue operada y estuvo internada.

El caso cuenta con 19 procesados y otros 30 imputados que fueron indagados y cuya situación procesal debe resolver el juez Ariel Lijo.

Qué dijo Beller

Beller relató que durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental, Cerimedo le habló de negocios espurios que se hacían dentro del gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Beller contó que, según Cerimedo, su alejamiento del presidente argentino se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo terminó de romperse cuando Cerimedo y su esposa, que tenía un cargo jerárquico en la Andis, filtraron los audios.

En cuanto al origen de esas grabaciones, Beller dijo a LA NACION que no sabía cómo los había obtenido su expareja ni con quién hablaba Spagnuolo. “Solo sé, por boca de él [Cerimedo], que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, relató Beller.

Audios bajo investigación

Las sospechas de corrupción en la Andis se hicieron públicas tras la difusión de las grabaciones, en agosto de 2025. La voz adjudicada a Spagnuolo describía un circuito de sobornos alrededor de las compras de medicamentos para personas con discapacidad y hablaba de porcentajes agregados a las contrataciones.

Esos audios son objeto de una disputa judicial y están siendo peritados por estos días por la Justicia.

El fiscal Picardi alegó siempre que la suerte de su causa no depende de la validez de los audios que, sostiene, no fueron usados como prueba en el expediente. El fiscal afirma que el caso descansa en otras pruebas, como la declaración como testigo del propio Cerimedo.

Fernando Cerimedo, preso en Bolivia por el atentado contra Nadia Beller

En septiembre del año pasado, Cerimedo ratificó en los tribunales que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de coimas dentro de la Andis antes de que los audios tomaran estado público. Dijo que el entonces número uno de la agencia le relataba desde mayo de 2024 irregularidades dentro del organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Relató además que Spagnuolo le había contado que le había advertido al Presidente sobre las sospechas en la Andis. Cerimedo declaró: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”.