Cerimendo declaró que Spagnuolo le había contado a Milei sobre las coimas

Fernando Cerimedo, influencer libertario y especialista en comunicación digital, declaró ante la Justicia que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnulo, le aseguró que le contó a Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos en el organismo y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, dice la declaración de Cerimedo a la que accedió LA NACION.

Noticia en desarrollo