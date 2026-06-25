El fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.

Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a LA NACION que la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno.

Después, si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial, adelantaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py.

Manuel Adorni y Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa Presidencia

Las nuevas medidas dispuestas por la fiscalía incluyen pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas.

El informe contable

Pollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que colaboran con él que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad.

Solicitó que la DAFI considere de manera integral todos los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos de los que hay registro en el expediente, informaron fuentes con acceso a la causa.

Pollicita pidió que el informe identifique las “inconsistencias” que puedan existir, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que no, o que requieran una explicación adicional.

También, que le señalen si es que existe un “desbalance patrimonial apreciable”, con el propósito de evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial.

El fiscal Gerardo Pollicita llega a los tribunales de Comodoro Py ENRIQUE GARCIA MEDINA

Entre los pedidos puntuales que Pollicita les hizo a los expertos está que comparen las distintas declaraciones juradas y rectificaciones presentadas por Adorni, que este mes dijo que durante años le había ocultado al fisco 500.000 dólares, por los que nunca había pagado impuestos.

El jefe de Gabinete cambió sus declaraciones con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra, después de que se revelaron gastos por cientos de miles de dólares de él y su esposa que no tenían correlato con su patrimonio declarado.

Una vez que tenga a su disposición el informe completo de la DAFI, Pollicita avanzará con el pedido para que Adorni justifique cómo incrementó su patrimonio, dijeron fuentes del caso. La ley prevé que, si el funcionario tiene un enriquecimiento apreciable y no logra explicarlo, sea llamado a indagatoria.