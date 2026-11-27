El fiscal Pollicita pidió investigar una transferencia de la AFA a Claudio “Chiqui” Tapia por 260 millones de pesos
La fiscalía le solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al presidente de la asociación del fútbol
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El fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar una transferencia de 260 millones de pesos que Claudio “Chiqui” Tapia recibió de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside, en junio de 2023. La operación, según advirtió el fiscal en su escrito, no coincide con las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente.
El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, y forma parte de un paquete más amplio de medidas que incluyen el análisis de otros movimientos de dinero, entre ellos, la venta de una propiedad en Caballito por 950.000 dólares, en febrero de 2019, y un depósito de 620.000 dólares en efectivo realizado el mismo día.
“La transferencia de $260.000.000 no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por ello resulta necesario determinar si se acreditó en una cuenta del investigado, en cuyo caso integra su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y a qué título se percibió”, precisa Pollicita en su escrito.
En esta causa, Tapia es investigado en virtud de su condición de funcionario público, por el cargo que desempeña en el Ceamse.
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