Hasta julio pasado, cuando presentó su renuncia, Guido Giana fue secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, un virtual viceministro. En las últimas horas fue citado a prestar declaración indagatoria en una causa que investiga una “pluralidad de planes delictivos” que se desarrollaron en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Se trataría de una estafa superior a los 512 millones de pesos.

La decisión fue tomada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. La magistrada, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, además ordenó allanar dos propiedades de Giana, una en el Abril Club de Campo, en Hudson, en Berazategui, y otra en un barrio privado de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, y un departamento que Giana alquilaba en Puerto Madero.

La solicitud del representante del Ministerio Público, explicaron fuentes judiciales, estuvo fundamentada en que en los domicilios de Giana podía haber pruebas vinculadas a la hipótesis delictiva bajo investigación. La jueza Arroyo Salgado entendió que había que hacer lugar al pedido del fiscal Domínguez.

Los allanamientos, finalmente, se hicieron ayer y estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Como informó LA NACION, antes de asumir como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Giana fue director de Administración y Finanzas en el Sanatorio Güemes, donde coincidió con Lugones.

Una de las armas secuestradas en la casa de Guido Giana PFA

Anteriormente, durante la presidencia de Maurio Macri, fue gerente económico y financiero del PAMI.

“El objeto procesal de esta investigación se circunscribe, actualmente, a la investigación de una presunta asociación ilícita conformada desde, cuanto menos, abril de 2016 hasta junio de 2020, dirigida a articular una estructura con vocación de permanencia, capaz de apoderarse ilegítimamente de recursos pertenecientes a las arcas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI) por medio del despliegue de una pluralidad de planes delictivos, entre los que se destacan negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, entre otros”, sostuvo la jueza en la resolución donde ordenó los allanamientos, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente.

La jueza Arroyo Salgado también citó a prestar declaración indagatoria a otros sospechosos. Se trata de Víctor Hugo López Monti, exsubdirector ejecutivo del PAMI y actual director general del Sanatorio Güemes; Martín de la Arena, actual concejal de Malvinas Argentinas por La Libertad Avanza y director de la delegación San Martín del PAMI; Alfonso Morales Bustamante, que estuvo a cargo de la Dirección de Atención Médica No Programada y Programada (Damnpyp) del PAMI, y Miguel Ángel Pereyra, que fue director de Salud de la Municipalidad de San Isidro durante la intendencia de Gustavo Posse.

Las audiencias para indagar a los imputados están previstas para el 25 y 26 de febrero próximos.

Según la hipótesis fiscal, “los planes delictivos” se habrían “montado sobre la ejecución del contrato que el PAMI mantenía con el prestador Rophe SA -que brindaba servicios médicos a los afiliados de esa obra social a través del Centro de Salud Norte de Villa Adelina y Clínica Mariano Pelliza de Vicente López- y contaría, en los quehaceres ilícitos, con la participación de integrantes de esas dos entidades y de funcionarios públicos del Inssjp, entre otras personas aún no legitimadas”.

Básicamente, según explicaron fuentes del caso, el PAMI pagaba por internaciones en terapia intensiva que no eran reales. El monto estipulado de la presunta estafa solo se trata de un muestreo al analizar el 7 por ciento de las órdenes de prestación facturadas por camas de terapia intensiva por parte de Rophe SA.

También a pedido del fiscal, la magistrada ordenó allanar los domicilios de López Monti, de la Arena, Pereyra y Morales Bustamente, según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente.

En el procedimiento en el domicilio de López Monti se secuestraron 210.000 dólares en efectivo, según fuentes al tanto del operativo.

Guido Giana LinkedIn

Al ordenar los allanamientos, la jueza Arroyo Salgado también dispuso una requisa personal de los imputados y de sus pertenencias, como bolsos, mochilas y portafolios. Además, ordenó que se incauten los dispositivos electrónicos de los exfuncionarios del PAMI investigados.

La decisión de requisar a los imputados y sus pertenencias se fundamentó en que entre sus ropas o en bolsos se pueden guardar tarjetas de memoria o dispositivos externos donde se almacena información o elementos vinculados a la investigación.

“En síntesis, la investigación tiene a exfuncionarios del PAMI procesados, altos exfuncionarios allanados ayer y con pedido de indagatoria, y además empresarios que estafaron al PAMI procesados”, dijo un detective judicial.

En 2020, LA NACION había dado cuenta de que una investigación por una serie de muertes durante la pandemia de Covid 19 había destapado una estafa millonaria contra el PAMI.

“La estafa se habría concretado, según informaron fuentes judiciales, con la simulación de prestaciones que nunca se hicieron en las historias clínicas de afiliados del PAMI atendidos en el Sanatorio Mariano Pelliza y en el Centro de Salud Norte (CSN), ambos situados en Vicente López, y un sistema de derivación de pacientes que funcionaba con una oficina paralela a la obra social de los jubilados para beneficiar a determinadas clínicas”, se había afirmado en una nota publicada el 2 de octubre de 2020.

Para esa fecha, la investigación del fiscal Domínguez tenía bajo sospecha a una serie de empresarios que habrían resultado beneficiados por el accionar delictivo.

“Lamentablemente, las consecuencias de este despiadado accionar no solo las padece el Estado Nacional, cuyas arcas se vieron afectadas con defraudaciones que se estiman millonarias, sino que fundamentalmente las sufren los adultos mayores que asistieron a esos dispensarios para su atención médica y recibieron a cambio una calidad de servicio que dista mucho de la eficiencia y de las buenas prácticas de la medicina”, había sostenido la jueza Arroyo Salgado cuando procesó, en 2020, a los empresarios bajo investigación.

La magistrada, para ese entonces, describió que la maniobra delictiva habría sido llevada adelante con la “presunta complicidad o participación de funcionarios públicos del PAMI”.

La investigación del fiscal Domínguez y sus colaboradores avanzó y ahora alcanzó para citar a indagatoria a exfuncionarios del PAMI.