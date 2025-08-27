El fuerte cruce entre Pagano y Lemoine durante la sesión en Diputados

Marcela Pagano, exdiputada libertaria y flamante legisladora del bloque Coherencia, volvió a cruzarse con su par de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine durante el informe de gestión del jefe de Gabinete en la Cámara baja. Esta vez, el episodio terminó con las dos legisladoras filmándose a los gritos, bajo el expreso pedido de Martín Menem de guardar el orden.

“Le pido a la diputada que se corra porque quiero mirarlo a Francos”, reclamó Pagano a Lemoine, mientras la legisladora cercana al presidente Javier Milei se mantenía parada frente a Pagano, quien pretendía comenzar con su exposición.

Ante la negativa, Pagano advirtió: “Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted interrumpe me restó tiempo”. Inmediatamente, el titular de la Cámara baja tomó intervención en el asunto y le pidió a la diputada de su bloque que tomara asiento.

Sin embargo, lejos de apaciguarse los ánimos, finalizado el discurso de Pagano, Lemoine volvió a pararse y comenzó a increparla diputada y comenzaron a filmarse entre sí. “Amenazame frente a la cámara”, la retó Pagano a lo gritos mientras pedía que se acerque algún agente de seguridad para retirar a la legisladora.

El tenso momento entre Pagano y Lilia Lemoine

