El corrimiento del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, no fue el único de impacto esta semana. El miércoles se conoció la salida del titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Enrique Rodríguez Chiantore, quien fustigó este viernes a la gestión mileísta por la forma en que lo desplazaron, ya que según dijo iniciaron su cese el lunes pero nadie le comunicó que se tendía que ir hasta que se publicó en el Boletín Oficial la decisión dos días después. “Es una grosería y una falta de profesionalismo total”, indicó el ahora exfuncionario, que además apuntó por su expulsión al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a su círculo.

“Fue curioso y desagradable. Me desperté ayer a la mañana temprano y ya tenía algunos mensajes en el celular de amigos que habían leído el Boletín Oficial a eso de las 5, 5.30 de la mañana, y que me mandaban mensajes de solidaridad. Yo no entendía muy bien de qué se trataba hasta que me fui dando cuenta de que algo había pasado con mi cargo. Leí el boletín, y me di cuenta que me habían desplazado a mí y al gerente general de la Superintendencia sin aviso previo ninguno, por supuesto”, indicó quien fue el primer titular de la gestión de Milei en el organismo que regula y controla a las obras sociales sindicales y a las empresas de medicina prepaga.

En “shock” durante los minutos posteriores a leer que ya no formaba parte del Gobierno, Rodríguez Chiantore dijo que luego entró en escena gente de Posse. “La única explicación que recibí un poco más tarde fue un WhatsApp de Mario Lugones, que es asesor de Nicolás Posse en temas de salud, que decía: ‘Puedo hablarte cuando quieras, pero las cosas tienen su dinámica, así que hicimos cambios en la Superintendencia’”, reveló en Radio Mitre el abogado especializado en Derecho Administrativo, quien ayer ya había dado detalles de lo ocurrido en una entrevista con LA NACION.

Pero, ya enojado con las formas, todo empeoró cuando se enteró de que su carpeta de salida se había iniciado varias horas antes sin que se lo comunicaran. “Ayer por la tarde me enteré de algo todavía más indignante: el expediente de mi cese fue iniciado el lunes 2, a las 18.58. Durante esos días mantuve reuniones, conversaciones, envié proyectos y nadie me dijo nada, o sea que al mismo tiempo que me estaba reuniendo, a mis espaldas se estaba tramitando el expediente de cese ”, se quejó y acotó sobre eso: “Fue increíble, nunca vi una cosa igual. Y una pérdida de tiempo. Me hubiesen pedido la renuncia el lunes a las 18.58; la hubiesen tenido a las 18.59 y nos ahorrábamos tiempo todos”.

Contra Posse y su séquito

Cuando se comunicó su partida, desde el Gobierno designaron como reemplazo a Gabriel Oriolo, licenciado en administración de empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exdirector hasta noviembre pasado de Procesos y Sistemas del Grupo OSDE; y como número dos, en lugar de Nicolás Striglio, a Claudio Stivelman, director de Prestaciones Médicas de la empresa Modum Salud. Asimismo alegaron que el cambio respondía a que “no se estaba avanzando en los objetivos que se habían planteado” desde la Casa Rosada para la Superintendencia, algo que no convence a Rodríguez Chiantore.

“Yo pertenezco a Pro desde hace muchísimos años y han buscado poner gente del equipo de confianza de Lugones, homogeneizar la cuestión con gente toda del equipo de la Jefatura de Gabinete. Lo que está mal son los modos. Me podrían haber pedido la denuncia y listo”, remarcó el hombre que iba a ser ministro de Salud de Patricia Bullrich si asumía como presidenta, a la vez que negó que la actual ministra de Seguridad haya estado al tanto de lo que pasó antes que él.

Además, el abogado negó cualquier vínculo con la CGT, dado que en un momento circuló la versión de que su salida había estado vinculada con promover el paro general de ese mismo día. “Quien se hizo cargo de los cambios fue Mario Lugones, asesor de Posse para temas de salud, designó a dos personas del equipo de él”, insistió Rodríguez Chiantore, que dijo con vehemencia: “No hay que buscarle mucha vuelta. Es el reemplazo de un funcionario, en este caso yo, que pertenezco a otro grupo político y lo reemplazan por gente más afín a las personas que les acabo de mencionar. Cualquier otra idea son inventos para justificar la situación. Ya está. Ya fue, hay que dar vuelta la página y seguir. Es todo muy lamentable. Quienes han hecho esto así creen que de esta manera se exhiben enérgicos y poderosos, y en realidad es una grosería y una falta de profesionalismo total ”.

