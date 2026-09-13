El Gobierno activa otra semana de alta exposición: dos proyectos clave a cargo de los Caputo y un viaje a terreno opositor

Agosto fue de modorra. Septiembre, de ultragestión. Y la semana próxima promete mantener el ritmo. Las estrellas de la agenda serán legislativas. Los actos centrales estarán a cargo de los Caputo: la Casa Rosada presentará el martes el Presupuesto 2027 (a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo) y en la misma semana deberá quedar listo el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce el asesor Santiago Caputo).

Ambas iniciativas se remitirán al Congreso e ingresarán por la Cámara de Diputados, que controla Martín Menem.

Asimismo, el presidente Javier Milei ya tiene tres actividades en agenda: el lunes a las 10 volverá a reunir al Gabinete en Balcarce 50. Luego, a las 15, dará una charla con eje en temas económicos a senadores y diputados libertarios, que después cenarán en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de San Telmo.

El viernes, Milei visitará Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según pudo confirmar LA NACION.

El Presidente junto a su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada Nicolás Suárez

El Presupuesto 2027 revelará las proyecciones para el último año de administración libertaria, cuando Milei buscará reelegir.

Las metas previstas pocas veces se cumplen rigurosamente y aparecen en un contexto de nuevas señales rojas, con la industria y la construcción negativas en julio (-5% y -4,6% respectivamente frente a junio).

Dicen fuentes al tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene guardados los números bajo siete llaves. Todavía importantes funcionarios del Ejecutivo que siguen el día a día de la tarea legislativa no vieron el detalle. Por ley, el 15 de septiembre el Gobierno debería remitirlo.

Ya está confirmado que el Presidente no irá al Congreso a presentar el Presupuesto. La defensa estará a cargo del equipo económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo Fabián Marelli

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para 2027 en la Argentina un crecimiento de 4%, una inflación de 12,5% para el final del período, y un saldo fiscal primario en porcentaje del PBI de entre 1,4% y 1,8%. Economistas alineados con el Gobierno observan para el año próximo un panorama similar, pero con la inflación un tanto más arriba, entre 15% y 20%.

Para 2026, el FMI pronosticó para el final del período una inflación del 25%. Hasta agosto, el acumulado marcó 21,3%, en base al Indec.

La causa Malvinas

En tándem, los equipos del estratega Santiago Caputo, con la Legal y Técnica de María Ibarzábal como punta de lanza, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

Santiago Caputo Nicolás Suárez

El asesor, a quien notaban de capa caída en medio de la avanzada karinista, se mostró con otro talante estos días, apalancado por ser el ideólogo de la movida de Malvinas que reposicionó en la agenda al Presidente. “Está energizado, es otro”, comentó al pasar una fuente que lo trató.

Mientras el Gobierno se esfuerza por extender la retórica malvinera, que parecía no conmover a la plana mayor hace solo unos meses. Buscará endurecer las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de las islas y sumar otras ramas de negocios a las plausibles de penalidades, además de las hidrocarburíferas. También pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, anunciado por Milei en la cadena nacional.

El viernes, en tanto, Milei hará un viaje local: se desplazará a Bahía Blanca. A diferencia de las dos veces anteriores que visitó la ciudad, tras temporales (uno de viento y otro de lluvia), ahora irá a conocer los proyectos RIGI aprobados.

En esa localidad -gobernada por el peronista Federico Susbielles- hay tres RIGI en marcha: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

Milei en su primera visita a Bahía Blanca, con ropa militar

Así también Milei se mostrará en territorio bonaerense en los albores de la campaña electoral que, para el oficialismo y según cuentan fuentes al tanto, se activará formalmente en octubre.

El Gobierno aprovechó esta semana para cargar contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, que se proyecta como el principal candidato para competirle a Milei la reelección en 2027.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza -quien desde hace años quiere ser gobernador-, la Casa Rosada fustigó a la gestión kicillofista tras dos violentos hechos de inseguridad en el conurbano: el crimen de un joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz; y la balacera a un policía retirado frente a su hija en las inmediaciones de un colegio en El Palomar.