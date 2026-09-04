El Consejo de Seguridad Nacional: la réplica de un organismo de EE.UU. en un contexto de crisis y reducciones

“Los sistemas de defensa y seguridad en Estados Unidos y la Argentina son muy similares. La diferencia es que allá la defensa es prioritaria”, resumió a LA NACION un oficial de las Fuerzas Armadas, luego del mensaje por cadena del presidente Javier Milei, en el que anunció la creación del Consejo de Seguridad Nacional y endureció la posición frente a la cuestión Malvinas.

En un fuerte alineamiento con el gobierno de Donald Trump, Milei tomó la figura del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), que funciona en Estados Unidos desde 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Su inspiración corresponde al presidente Harry S. Truman, quien llevó adelante una reformulación del esquema de defensa, seguridad e inteligencia de ese país. En ese momento también se crearon el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre otros organismos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de EEUU, Peter Lamelas Ministerio de Defensa

En el Ministerio de Defensa, en tanto, esperan conocer más precisiones sobre la conformación del Consejo de Seguridad Nacional que se propondrá al Congreso. Según pudo saber LA NACION, el ministro del área, el teniente general Carlos Alberto Presti, hizo aportes sobre la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia –un anuncio que se viene repitiendo desde hace cuatro años- y no tuvo una participación directa en el resto del mensaje.

Por lo pronto, el Gobierno oficializó este viernes un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y terminar la Base Petrel, en la Antártida. También otorgó $30.519 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa un incremento del 20,85% sobre los recursos que tenía disponibles hasta ahora.

El NSC es el principal órgano de asesoramiento del presidente de Estados Unidos, a quien reporta directamente en temas de seguridad nacional, política exterior y defensa, con el fin de coordinar las acciones del gobierno en estas áreas. Allí se sientan representantes de los distintos estamentos del Estado vinculados con esas áreas y, a lo largo del tiempo, el organismo tuvo participación en decisiones estratégicas, como la Guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, las incursiones en Irak y Afganistán y la operación que culminó con la muerte de Osama bin Laden, en 2011.

Incluso, durante la guerra de Malvinas, el aparato de seguridad coordinado por el NSC asesoró al presidente Ronald Reagan sobre la posición de Estados Unidos en el conflicto. Tras un intento inicial de mediación, en la que propuso izar “las tres banderas” en las islas -incluida la propia-, Washington le dio un decidido apoyo político, diplomático y logístico al Reino Unido.

Un organismo que ya existe

Desde 1988, seis años después del conflicto de Malvinas, la ley de defensa sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín contempla el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional, para “asesorar y asistir” al Presidente en “la conducción integral de la guerra”. Se trata de un organismo que podría ser convocado en la coyuntura actual.

“Los organismos en la Argentina frente a situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional ya están conformados. Pero muy pocas veces se reúnen”, evaluó una fuente militar.

Al respecto, también existe el Consejo de Seguridad Interior, constituido en la ley 24.059, que prevé la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas de seguridad, ante el requerimiento d un comité de crisis.

En las últimas semanas, la Armada anunció la desactivación de la Base Aeronaval de Punta Indio Gaceta Marinera

Ante una consulta de LA NACION, el exjefe militar Juan Martín Paleo, quien condujo las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, transmitió su optimismo frente al mensaje del Presidente. Pero también expresó dudas por los antecedentes de la política de defensa de la gestión libertaria. Recordó que Milei aún tiene pendiente la aprobación de la Directiva de Política de Defensa Nacional, el instrumento estratégico que fija los lineamientos políticos y militares de una gestión.

“¿Por qué si en los últimos tres años no hubo fondos, ahora llegarán? La conducción estratégica nacional se ejerce con recursos, que es lo que materializa las prioridades. En ese sentido, los antecedentes no son buenos”, advirtió Paleo.

Distintas voces recordaron a LA NACION que semanas antes del duro mensaje del Presidente la Armada anunció la desprogramación de los aviones Super-Etendard, que tuvieron una destacada actuación en Malvinas, así como la desactivación de la Base Aeronaval de Punta Indio y el traslado de la Escuela de Aviación Militar, lo que podría tener un impacto en el control estratégico del Río de la Plata y la Hidrovía.

En las Fuerzas Armadas hay voces que acompañan los reclamos al Reino Unido por la explotación petrolera offshore en la zona de Malvinas, Al respecto, el teniente general Paleo se preguntó por qué el Presidente no tomó la misma actitud frente a otros casos, como el radar británico en Tolhuin y los buques que navegan en el Atlántico Sur con bandera de las islas.

“Con la misma lógica, el Gobierno tendría que perseguir jurídicamente a las empresas de España, Corea del Sur y Noruega que tienen licencias británicas y explotan recursos pesqueros en nuestro litoral marítimo. En lugar de petróleo sacan pescado, que también son recursos”, señaló.

El mensaje del Presidente entusiasmó, en tanto, al Foro Argentino de Defensa (FAD), que reúne a militares retirados, académicos y especialistas en análisis políticos y estratégicos.

“La Argentina necesita comprender que estamos frente a un cambio de época. Malvinas no puede seguir siendo pensada con las categorías de 1982, ni como una fotografía congelada durante los últimos cuarenta años”, dijo su presidente, Santiago Lucero Torres. Destacó el valor estratégico del Atlántico Sur y consideró indispensable “incorporar la seguridad hemisférica como uno de los ejes de la política exterior y de la defensa argentina para las próximas décadas”.