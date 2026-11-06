El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, desde el Gobierno nacional confirmaron a LA NACION que la agenda del Sumo Pontífice sumará una nueva actividad.

Según fuentes de Nación y Ciudad, el nuevo evento será el mismo domingo por la tarde, cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará las llaves de la Ciudad, “en reconocimiento y agradecimiento por su visita a la Ciudad”.

El Santo Padre estará en el país entre el domingo, cuando arribe proveniente de Uruguay, y el miércoles, cuando parta rumbo a Perú. El nuevo evento aún no fue oficializado por la Santa Sede.

El evento, según informaron fuentes de Balcarce 50, se dará luego del encuentro entre el Papa y el presidente Javier Milei, en Casa Rosada, donde mantendrán una reunión bilateral, y antes del encuentro en el Palacio Libertad, donde el Santo Padre dará su primer discurso en el país.

La ceremonia que encabezará el jefe de Gobierno porteño se realizará frente al monumento a Juan de Garay, según confirmaron fuentes de la organización. El lugar está ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem, a metros de Casa Rosada.

Desde Balcarce 50 resaltaban este jueves por la noche el “gesto” de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, para con Macri al explicar que fue la funcionaria quien intercedió para que el jefe del Gobierno porteño tenga su propio espacio para darle las llaves de la Ciudad al líder de la Iglesia católica.

“Jorge se las iba a dar en Plaza San Martín; pero se entendió que era un acto nacional y que se merecía su propio protagonismo”, dijeron desde el palacio gubernamental, por lo que apuntaron que la funcionaria intercedió ante la organización de la Iglesia para que se pudiera sumar el encuentro propio, explicaron fuentes de Balcarce 50.

La información fue confirmada a LA NACION por el propio jefe de Gobierno porteño, quien resaltó el trabajo de la secretaria general de Presidencia para lograr que la entrega pueda concretarse. “La secretaría general de Presidencia intercedió activamente para que esto se pueda concretar”, afirmó Macri.

La Ciudad había pedido poder hacer la entrega de las llaves al Sumo Pontífice, pero el evento quedó absorbido, luego de desinteligencias entre el Consulado y la Nunciatura, a ser concretado en la Plaza San Martín.

Pero cuando Karina Milei tomó conocimiento de la situación trabajó para que Macri tenga su propio momento, “sin quedar subsumido a otro acto”.

La intervención de la funcionaria era leída en clave política de cara al acercamiento entre el jefe de Gobierno porteño, que reporta en las filas de PRO, y la funcionaria nacional, una figura central en el armado electoral oficialista.

Esa sintonía, coincidían, se dio también a lo largo de los últimos meses en la organización de la visita papal prevista para los próximos días.