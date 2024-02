escuchar

El gobierno nacional tiene por delante una semana intensa. La definición del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y la de la paritaria docente, asoman en el horizonte de la administración libertaria, a dos meses de haber asumido el poder. Mientras que ayer el Consejo del SMVyM no logró un acuerdo entre los empresarios y los gremios, deberá laudar el titular del mismo, representado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, o su secretario de Trabajo, Omar Yasín. En tanto que en materia de educación el Gobierno buscará declararla como servicio esencial y sentar a las partes la semana que viene para una negociación, aunque se aleja de la idea de una paritaria nacional, tal y como se la conoce.

Sobre ambos temas se expresó hoy el presidente Javier Milei, en una entrevista radial. El mandatario confirmó que no fijará el monto del SMVyM por decreto y cuestionó: “¿ No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? ”. A lo que amplió: ” No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? ”, se preguntó nuevamente. El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron ayer a un acuerdo tras más de cuatro horas de reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo SMVyM y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Después de dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM a partir de febrero. Los empresarios no hicieron ofertas.

“La idea es cumplir con la ley, y la ley dice que el presidente del Consejo debe laudar”, dijo una fuente cercana al Consejo del SMVM. “El presidente (Milei), lo que dijo, es correcto. Él no tiene que decretar nada”, completó en la misma línea. En los papeles, el presidente del Consejo sería Pettovello, pero por delegación le quedó a Yasín, secretario de Trabajo. Con lo cual el laudo puede ser firmado por cualquier de ellos.

Carlos Torrendel, secretario de Educación

El tema educación en la mira

Respecto del tema educación, el gobierno nacional planea declararla como servicio esencial, algo que intentó inicialmente a través de la ley ómnibus que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria, diez días atrás y también por medio del mega DNU. Al declararlo servicio esencial se exige tener una prestación mínima en los días de medidas de fuerza.

Si bien aún no está decidida la fecha en que lo harán, sería en los próximos días y podría salir vía decreto o proyecto de ley, según explicaron fuentes gubernamentales. En tanto que para la próxima semana está previsto que el Gobierno convoque a la negociación entre las partes, aunque no lo definen en términos de paritaria nacional.

Desde Casa Rosada explican que la idea es “sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo”. Tras lo que sostienen: “ La ley te obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional ”.

Consultado también durante su entrevista radial sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente que vienen reclamando los gremios, ante el próximo inicio del ciclo lectivo, Milei dijo que esos salarios son “ un problema de los gobernadores de cada provincia ”. Y después agregó: “Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”. Ayer desde el Gobierno habían dejado trascender que sí convocarían a una paritaria docente, como es habitual para definir un valor salarial de referencia.

En esa materia destacó que se entregarán “vouchers para útiles escolares” y una “contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo” por el aumento de cuotas. Simultáneamente se conoció que el Gobierno nacional incrementará en un 311% la Asignación de Ayuda Escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, llevándola así a 70 mil pesos.

Esta semana, el Gobierno, a través del vocero Manuel Adorni, dijo: “Lo que se denomina como paritaria docente nacional no es tal. No existe la paritaria docente nacional. Cada provincia está en libertad de pactar con los docentes cuál es el salario que pretenden para comenzar las clases”. Y sobre esa idea y la del presidente insistieron hoy en Balcarce 50, pero reafirmaron que, por ley, debían convocar a las partes. “La idea es sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo”, decían en Casa Rosada. Tras lo que sostienen: “la ley te obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional”. “Estimo que va a ser dura la negociación, pero van a acordar. A nadie le conviene que no comiencen las clases”, dijo un funcionario de la sede de Gobierno.

LA NACION

Temas La Libertad Avanza