El Gobierno alcanzó un acuerdo con el gremio de Camioneros y cerró un aumento del 1,2% para septiembre e incrementos escalonados hasta febrero, con la posibilidad de una revisión en diciembre. Además, el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, anunció que el sindicato liderado por Hugo Moyano cobrará este mes una suma no remunerativa de $25.000.

“El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica. Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre”, precisaron desde la cartera de Capital Humano en relación al acuerdo alcanzado por la secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

En el comunicado también se aclara que las partes acordaron “reunirse nuevamente” en diciembre “para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo”.

Noticia en desarrollo