El Gobierno anunció tres nuevas ministras: Kelly Olmos en Trabajo, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social y Ayelén Mazzina en Mujeres

Luego de varios días de llamados, discusiones y alguna amable negativa, el Gobierno anunció en la tarde del lunes a las nuevas ministras que integrarán el Gabinete: Victoria Tolosa Paz asumirá al frente del Ministerio de Desarrollo Social; Kelly Olmos, de Trabajo, y Ayelén Mazzina, de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Tolosa Paz fue la primera confirmada, pasado el mediodía. Las otras dos designaciones sorprendieron, ya que sus nombres no estaban entre los candidatos a cubrir las vacantes que se barajaron el fin de semana, y vinieron a cubrir puestos para los que no sobraban candidatos. “A esta altura, nos conformamos con llegar a once y completar el equipo”, ironizaron a LA NACION desde un importante despacho de Casa Rosada, luego de conocido el anuncio.

El comunicado de la Casa Rosada destaca que el presidente Alberto Fernández convocó “a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión”.

Afirma que Victoria Tolosa Paz, de 49 años, es bonaerense, Ayelén Mazzina (32 años) es puntana y Kelly Olmos (70 años) es porteña.

Además, presenta breves currículums de cada una:

“Victoria Tolosa Paz es contadora pública. Actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cargo que ejerció hasta el 30 de julio de 2021. Dedicada a las políticas sociales durante más de veinte años”, dice.

De Mazzina, afirma: “Es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política”.

Sobre Raquel “Kelly” Olmos, dice: “Es economista y es la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009)”.