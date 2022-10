Victoria Tolosa Paz, una defensora del Presidente en la interna ante el kirchnerismo

Victoria Tolosa Paz fue la carta que se jugó el presidente Alberto Fernández para liderar la boleta oficialista de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021, que terminaron en derrota para el oficialismo. Y es también la elegida del jefe del Estado para hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social, aunque en un escenario político de mayor debilidad para Fernández que el del año pasado, cuando la interna no había estallado públicamente y Tolosa Paz encabezó la nómina del Frente de Todos.

La nueva ministra -que tiene como objetivo principal en su carrera política llegar a ser intendenta de La Plata- fue una defensora del Presidente cuando el kirchnerismo le apuntaba por la gestión económica de Martín Guzmán, articuló en la Cámara de Diputados con sectores de los movimientos sociales y ofició de anfitriona en un reciente homenaje a Antonio Cafiero que reunió al oficialismo a pesar de sus grietas internas.

Tolosa Paz llegó a la candidatura a diputada como una pieza del “albertismo”, que en 2021 parecía tomar forma en el universo oficialista. El resultado electoral y la fractura posterior con Cristina Kirchner hizo languidecer el espacio interno leal al Presidente. En distintas oportunidades, la nueva ministra ofició como una de las defensoras del jefe del Estado. Partidaria de las PASO, en abril de este año recorrió distritos bonaerenses y resaltó su importancia.

“No hay nada más democrático que una PASO. Lo digo yo, que fui candidata a intendenta y me tocó perder por el 0,3% de los votos”, afirmó en una visita a Lanús, en la que también se refirió a las convulsiones internas del Frente de Todos: “Hay un presidente de la Nación que ordena el cuerpo de ministros y ministras, porque eso es lo que manda en una Argentina que respeta la división de poderes”.

También en abril, fue una de las dirigentes que salió en defensa del Presidente en uno de los momentos más calientes de la interna con el kirchnerismo duro. Participó de un acto en Tres de Febrero para apoyar a Fernández, en el que subrayó que su política económica era distributiva. Transcurrían los últimos momentos de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda y el kirchnerismo le exigía al Gobierno un giro distributivo en su política económica.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Victoria Tolosa Paz y Enrique "Pepe" Albistur Twitter

Como diputada nacional, integró siete comisiones. En la de Juicio Político, fue vicepresidenta segunda; en la de Industria, fue secretaria. También participó, como vocal, de las de Discapacidad; Economía; Familia, Niñez y Juventudes; Finanzas, y Pequeñas y Medianas Empresas.

En La Plata está el epicentro político de la nueva ministra: quiere ser la primera mujer en ganar la intendencia de esa ciudad, hoy en manos de Julio Garro (Juntos por el Cambio). Lo intentó en 2019, pero salió segunda en las internas del 11 de agosto de ese año, que ganó la exdecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y actual titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout.

Separada de su primer marido, su esposo es Enrique “Pepe” Albistur, exsecretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner. Albistur, dueño de la empresa Wall Street Vía Pública, es amigo personal del Presidente y dueño del departamento en Puerto Madero en el que vivió Fernández -sin pagar alquiler, dijo- antes de su mudanza a la quinta de Olivos.

En el ND Teatro -propiedad de su marido-, Tolosa Paz fue una de las anfitrionas del homenaje que el PJ nacional organizó para Antonio Cafiero, hace casi un mes, cuando el exgobernador de Buenos Aires hubiera cumplido 100 años. Fue un acto que aglutinó a los diversos sectores del Frente de Todos.

Tolosa Paz, con Teresa García, Maximiliano Abad, Carlos Corach y Ginés González García, en un homenaje a Antonio Cafiero

La nueva ministra fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala de La Plata. Fue una de las líderes de la Mesa del Hambre, una apuesta que comenzó con una amplia convocatoria a referentes sociales y que se fue apagando con el tiempo, hasta quedar reducida a un equipo técnico. Tolosa Paz dejó el cargo cuando fue candidata a diputada y la reemplazó Marisol Merquel, una diputada provincial bonaerense.

En la Mesa del Hambre interactuó con referentes de movimientos sociales del oficialismo. En esas filas, tiene apoyo. “Nos parece bien, tenemos buena relación. Es una continuidad de lo que se viene haciendo. Tenemos diálogo permanente”, dijo a LA NACION Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (es subsecretario de Políticas de Integración y Formación).

En el Movimiento Evita, otra de las organizaciones sociales oficialistas con representación en el ministerio que asumirá Tolosa Paz, también la respaldan. “Tenemos una excelente relación, tanto en el plano legislativo, en el que trabajamos la propuesta del Monotributo Productivo, como en el político”, afirmó a este diario un dirigente de la agrupación que conduce Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Con Juan Grabois “tiene buena relación”, sostienen en fuentes cercanas al dirigente social, uno de los aliados del Frente de Todos que enarboló críticas en el último tiempo y amagó con dejar la coalición oficialista en desacuerdo con la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. A Grabois, más allá del diálogo que tiene con la nueva ministra, le interesa que avance la propuesta del salario básico universal y el apoyo a la economía popular. “Lo único que nos importa es la celeridad y firmeza en esas políticas”, destacaron desde su círculo de confianza, en diálogo con LA NACION.

En la Corriente Clasista y Combativa (CCC), otra de las principales organizaciones sociales oficialistas, también resaltaron el “buen vínculo” con Tolosa Paz, con quien compartieron actividades de campaña política. Aunque subrayaron que son “precavidos” al “evaluar gestiones antes de que sucedan” y que necesitan una agenda para “cambiar de forma permanente la situación de los más desfavorecidos”.

En La Cámpora mantienen el hermetismo habitual. No obstante, en varias oportunidades Tolosa Paz se mostró con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de la organización que conduce Máximo Kirchner.

Si bien no la consideran tropa propia, entre los intendentes del conurbano bonaerense no aparecen resistencias a la designación de Tolosa Paz. La respaldaron cuando encabezó la lista como candidata a diputada y no plantean reparos a que asuma en el ministerio. “No es de los intendentes, no creo que tenga mucha relación”, afirmó un jefe comunal, sin demasiadas expectativas. “Es una buena compañera, muy preparada y comunica muy bien. Además, caminó muchísimo los territorios en la última campaña”, señaló otro intendente del PJ.

Navarro, Menéndez, Zabaleta, Tolosa Paz y Rossi, en Tres de Febrero, durante un acto en respaldo a Alberto Fernández Somos-Barrios de Pie

La reemplazante de Juan Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social tuvo distintos cargos públicos. Con Hilda “Chiche” Duhalde trabajó en los noventa con “Las Manzaneras”, en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano bonaerense. Ya tuvo un paso por el Ministerio de Desarrollo Social nacional, en 2002, cuando fue asesora de la entonces ministra, María Nélida Doga. Entre otros puestos, fue subsecretaria de Urbanismo Social de la Provincia de Buenos Aires en 2012, durante la gobernación de Daniel Scioli. También trabajó en la Anses, en 2014.

En 2011 integró la lista que encabezaba Guido Carlotto como candidato a intendente de La Plata, en un desafío al entonces jefe comunal, Pablo Bruera. Fue una de las postulantes para el cargo de concejal en la boleta que lideró el hijo de Estela de Carlotto, denominada Frente Social de la Provincia de Buenos Aires, que terminó en cuarto lugar y obtuvo dos bancas en el Concejo con ese desempeño, a las que accedieron Martín Alaniz y Sebastián Tangorra.

Participó de la interna justicialista de 2019 en La Plata, que se dirimió entre cinco listas. La de Tolosa Paz quedó segunda, 1569 votos por detrás de la de Florencia Saintout. En 2017 había sido elegida concejala, cuando ganó una banca con la boleta de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner que quedó segundo en el municipio en esos comicios, a 19 puntos de Cambiemos. Ejerció el cargo ad honorem y fue una férrea opositora a Garro.