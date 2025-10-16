El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a reparar una ruta nacional y Weretilneck cargó contra Milei

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− A pocos días de las elecciones legislativas, el estado de las rutas nacionales se coló en la campaña rionegrina luego de que el gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) cruzara al presidente Javier Milei y afirmara que “el gobierno nacional sigue sin hacerse cargo” del deterioro de la ruta 151.

Lo hizo tras la decisión de la Casa Rosada de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la ruta nacional 151, que presenta un avanzado estado de deterioro y resulta uno de los principales ingresos a la Patagonia.

Hace una semana, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo de Hugo Greca, hizo lugar al amparo colectivo presentado por Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad que ejecute de manera urgente las obras de reparación y mantenimiento.

Alberto Weretilneck, Gobernador de la Provincia de Río Negro

La sentencia obliga al organismo nacional a presentar un plan de acción en 10 días y a iniciar los trabajos de remediación en un plazo máximo de 90 días. “En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta”, afirmó el gobernador rionegrino.

Y sumó: “Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro”.

En ese sentido, la decisión de la Casa Rosada tensa la relación con esta provincia patagónica y aleja a Milei de la posibilidad de recuperar aliados para sumar gobernabilidad, tal como se lo vienen planteando el FMI y la Casa Blanca. A su vez, a nivel provincial, Weretilneck intenta con sus dichos potenciar las chances de los candidatos de JSRN para las próximas elecciones, Facundo López y Juan Pablo Muena.

De acuerdo con los últimos sondeos y a pesar del impacto del escándalo de José Luis Espert y su vínculo con los viedmenses Federico “Fred” Machado y Claudio “Lechuga” Ciccarelli, la principal referente de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, aparece primera en la intención de voto para el Senado, algunos puntos por encima de la fórmula Martín Soria-Ana Marks (Fuerza Patria). De todas formas, Villaverde también salió golpeada por las esquirlas del escándalo narco y los resultados podrían atomizarse en esta provincia, que renueva sus tres senadores y dos de sus cinco bancas de diputados.

Claudio Cicarelli (en primer plano), en una imagen junto a la diputada Lorena Villaverde (de rosa)

Decidido a mantener su capital político, Weretilneck dijo en relación con el fallo sobre la ruta 151: “Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta”.

A principios de octubre, y en el marco de otra demanda iniciada por la Fiscalía de Estado rionegrina, la Justicia Federal también le dio la razón a la provincia y ordenó a Nación realizar obras urgentes de reparación en la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre Bariloche y El Bolsón. “Este fallo ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado Nacional. No importa de qué gestión se trate, siempre miran para el costado cuando se trata de las necesidades del interior del país”, indicó Weretilneck.