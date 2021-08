El Gobierno concentra sus esfuerzos electorales en los jóvenes

Las imágenes de una plaza repleta de jóvenes alentando al economista Javier Milei cual estrella de rock, que se vieron el último sábado, no pasaron desapercibidas en el oficialismo, que desde hace meses sabe que en ese segmento etario hay un fuerte desencanto con la gestión del Gobierno . Así se lo muestran los números de las encuestas y en base a eso activaron varias propuestas de cara a los comicios de medio término. Trabajo, estudio, vacunas, “vuelta a la normalidad” y ampliación de derechos figuran entre los ítems cuyas demandas buscan satisfacerse.

El impacto de lo que se vio el sábado fue leído en distintas áreas de la coalición gobernante, aunque algunos intentaron bajarle el precio. Sin embargo, la mejor muestra de que la imagen permeó en el oficialismo pareció evidenciarla el propio Alberto Fernández, este lunes en Tecnópolis. Fue en su primer acto en tono electoral tras su semana de aislamiento preventivo, en el que, apuntando, a los jóvenes sostuvo: “Hay liberales que son conservadores, píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones”.

Fernández habló en la presentación de “Argentina Programa”, una iniciativa destinada a jóvenes que busquen formarse en tareas de programación. Se trata del segundo anuncio en menos de quince días que apunta a ese segmento. Antes fue el turno del plan “Te sumo”, presentado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un programa de capacitación y trabajo orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años, en el que las empresas que contraten a personas de este segmento tendrán importantes beneficios patronales.

El presidente Alberto Fernández lanza la segunda etapa de “Argentina Programa” junto a Axel Kicillof y Santiago Cafiero captura

A comienzos de julio, cuando las encuestas ya marcaban el desencanto, Cafiero también presentó el Consejo Multisectorial de la Juventud. “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos. El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza”, afirmó.

“Hay que leerlo desde el lado de la gestión y no desde lo electoral”, aseguran desde el Gobierno cuando se consulta por la suma de anuncios que no solo apuntan a lo laboral y educativo sino que también podría sumar en un tiempo no demasiado lejano la vacunación de jóvenes sin comorbilidades. Con eso se apunta a completar una total “vuelta a la normalidad” en la que incluso en un futuro se incluyan los eventos de alta concurrencia a los que asisten los jóvenes como recitales o eventos deportivos.

“Todo va a estar teñido por la campaña, pero la realidad es que en el plano joven la pandemia impidió darles respuestas antes por la naturaleza de la situación”, reafirman en Casa Rosada.

Macarena Sánchez y Santiago Cafiero, al presentar el Consejo Multisectorial de la Juventud Presidencia

Tanto en “Te sumo” como en “Argentina programa”, para inscribirse hay que tener el secundario completo, una suerte de estímulo para terminar la escolaridad. El detalle no es menor si se tiene en cuenta las recientes declaraciones de Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, quien sostuvo, en referencia a las necesidades de contratación de la empresa, “se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario”.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación muestran que la tasa de egreso a nivel nacional es del 54 por ciento, lo que implica que poco más de la mitad de los estudiantes argentinos logra cumplir en tiempo y forma con los estudios obligatorios.

El punto de la educación es central también para la generación de trabajos más calificados a los que apunta el Gobierno, que intenta despegar a futuro de los planes sociales.

Durante su discurso, Fernández también deslizó: “Me imagino que como todo el mundo, los jóvenes argentinos deben haber pasado años horribles. Lo hablábamos con Cristina el otro día: yo no tengo duda de que fueron los dos peores años de mi vida porque le tenés que decir al otro que no haga algo”.

La expresión de Fernández vuelve pública una reflexión que desde hace semanas se escuchaba en los despachos de Balcarce 50, donde reconocen que el sector de los menores de 21 años fue de “los más castigados y menos atendidos” durante la pandemia . En ese escenario agregan que quienes en 2021 y 2020 estaban entre cuarto y quinto año del colegio secundario, la pandemia “les sonó la vida”, porque los afectó en varios niveles, no solo el educativo sino también en lo social. “En el mejor de los casos lo pasaron contra natura”, resumió una fuente respecto de las restricciones que se vivieron.

Eduardo de Pedro, Alberto Fernández y Elizabeth Gómez Alcorta, durante la presentación del DNI no binario

En ese sentido agregan que si “las respuestas se empiezan a poder dar ahora es porque la vacunación permite desarrollar políticas públicas hacia sectores como el de los jóvenes, que hasta ahora no habían podido ser atendidos”, de quienes resaltan que “además ya venían muy golpeados” durante la gestión macrista. “Ahora tiene sentido hablar de planes”, completan.

Los anuncios que se buscan separar de la carrera a las urnas contrastan con los datos que desde antes de mitad de año el gobierno comenzó a leer y en los que, entre otros, hubo un indicador que encendió las alarmas. Una encuesta de la consultora Analogías evidenció que, ante la consulta sobre si el Gobierno tiene acciones para acompañar a los jóvenes en materia laboral y educativa, el 73,5% de las personas entre 16 y 29 años respondió “poco o nada”.

“El desencanto tiene más que ver con la realidad que con el Gobierno”, aseguran en la Casa Rosada y afirman que los anuncios, “lejos de una táctica marketinera, buscan reconectar con la agenda de los jóvenes, que es la agenda del peronismo”. En ese sentido, apuntan a la “ampliación de derechos” como una de las banderas y señalan el reciente anuncio de los DNI no binarios.