¿Y si Milei se sale con la suya?

Todavía consternado por el atentado a Donald Trump, existe, en el pensamiento profundo de Milei, dos convicciones que van contra de lo que piensan los “analistas clásicos”.

Una, la idea de que la inflación bajará, el capital de trabajo se reconstruirá, el crédito empezará a crecer, y que la actividad económica volverá a niveles parecidos a los que tenía en 2025.

Y que esto está sucediendo a partir de ahora.

Va en sintonía con lo que pronosticó Luis Caputo en el AmCham Summit: que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia reciente de la economía argentina.

La otra gran convicción de Milei es que Manuel Adorni, tarde o temprano, va a ser reivindicado, porque, según él, se trata de una persona honesta que fue “operado” por canallas que trabajan para “una Side paralela, residual y kirchnerista”, y por una serie de oportunistas que aprovecharon y se subieron a la carnicería mediática.

Adorni, este fin de semana, parecía “aliviado” y “muy concentrado”.

Aliviado por la decisión de la fiscal Alejandra Mángano de archivar, por inexistencia de delito, la causa por haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, al tango 01.

Mángano escribió:

“No implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”.

Pero además estaba muy concentrado, preparando la presentación del miércoles, en diputados.

Sabe que del resultado depende su continuidad.

Por eso ya decidió lo siguiente:

Hará una exposición de una hora, con fuertes críticas a la oposición, pero sin insultos ni chicanas . Un solo ejemplo: al riesgo kuka, es muy probable que lo denomine “riesgo político”.

. Un solo ejemplo: al riesgo kuka, es muy probable que lo denomine “riesgo político”. Responderá todas las preguntas sobre gestión, pero se excusará de contestar las que todavía no haya dado a la justicia , sobre sus gastos y la última declaración jurada que todavía no presentó.

, sobre sus gastos y la última declaración jurada que todavía no presentó. Se reservará el derecho de levantarse e irse si se siente agredido o insultado por demás.

Los analistas clásicos consideran que la decisión de sostener a Adorni y la prolongación innecesaria de la interna abierta entre Karina Milei y Santiago Caputo es lo que mantiene el riesgo país por encima de los 500 puntos, cuando no debería superar los 400.

Pero Milei lo analiza de otra manera.

Cree que lo que daña la reputación de la Argentina es, entre otras cosas, el hecho de que, según él, el 95 por ciento de los periodistas trabajamos para que no termine su mandato.

O para poner en riesgo su seguridad.

Milei pone como ejemplo la acción del periodista de TN, Ignacio Salerno, quien acaba de ser denunciado de haber realizado espionaje ilegal por autoridades de la casa militar por grabar, sin autorización, imágenes de la Casa Rosada.

Tenemos que decir, una vez más, que Salerno cometió una grave imprudencia. Una, que, en otros países, se castiga, y con mucha severidad.

Y también tenemos que decir que nos parece desproporcionada la decisión de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

Igual que nos parece desproporcionada la decisión de Milei de compartir una imagen generada por inteligencia artificial presentando a Luciana Geuna con un vestido de presa, y con el título de “espía y operadora”.

En las próximas horas, Adorni y Javier Lanari le sugerirán a Milei que levante la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados. Y que lo haga antes de que sean obligados por la justicia, debido al recurso de amparo presentado por ámbito financiero.

¿Sucederá?

Milei sigue impresionado por el último ataque a Donald Trump.

En esa línea, se explica el posteo de Santiago Caputo.

Un hombre armado entró a uno de los eventos más televisados del planeta, con mayor proporción de cámaras por metro cuadrado del mundo, donde estaba el Presidente Donald J. Trump, que tiene la unidad de protección armada más profesional de la tierra, y la agencia de inteligencia… — Santi C. (@slcaputo) April 26, 2026

¿Milei tiene miedo de que le pase lo mismo?

El 24 de octubre de 2024, el Presidente ordenó instalar, en la Quinta de Olivos, un sistema anti drones, para poder voltearlos o bloquearlos, en caso de ser necesario.

Fue después de que se detectaran el movimiento de tres drones, dentro del área restringida a la residencia.

En el momento en que los vieron, Milei estaba con el economista Miguel Ángel Broda, hablando de números.

Debieron interrumpir el encuentro de inmediato.

Más tarde, seguridad de Olivos pudo corroborar que se trató de drones contratados por un medio de comunicación, para detallar los movimientos del Presidente y de sus mascotas.

Sin embargo, los responsables de la seguridad de Milei no dejaron de destacar el contexto en el que los drones aparecieron. Fue después de una amenaza explícita de Irán, cuando los líderes de la autocracia advirtieron:

“En el momento adecuado, le haremos lamentar su enemistad”.

Milei no le presta demasiada atención a las encuestas de imagen e intención de voto que le dan mal.

O incluso, muy mal.

Tampoco a los datos negativos, como la caída de la actividad económica, que en el último febrero bajó 2.1 respecto al mes anterior, y un 2.6 por ciento en comparación con febrero de 2025.

El Presidente cree que la que atraviesa es una tormenta pasajera, y que tarde o temprano se saldrá con la suya.

Milei se pregunta, cada tanto, porqué la mayoría de los medios no difunden buenas noticias.

Noticias como las de la semana que Adorni resumió, e incluyen:

La revocación de la cautelar que suspendía la modernización laboral.

La autorización del ministerio de seguridad de la nación para la instalación de bloqueadores de señal de celulares en las cárceles.

La reforma electoral para eliminar las paso, que generaría un ahorro de 200 millones de dólares, transparentará el financiamiento de los partidos políticos y aprobará ficha limpia.

El récord de exportaciones de bienes de marzo.

El aumento por cuarto mes consecutivo de los créditos para pymes.

La presentación de un proyecto de Pluspetrol por 12 mil millones de dólares en el marco del RIGI.

El anuncio de pampa energía de una inversión de 2.400 millones de dólares para construir una planta de fertilizantes en Bahía Blanca.

El llamado a licitación para renovar la terminal de Retiro.

¿Y si esa mezcla de determinación con negación y reacciones desmesuradas hace que finalmente Milei “se salga con la suya”?

Eso es lo que no alcanzan a responder, los analistas clásicos, cuando se les pregunta porqué, todavía, después de tantos errores no forzados, el Presidente se mantiene primero en todas las encuestas para presidente de 2027.