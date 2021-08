Alberto Fernández citó a Víctor Heredia: “Vivimos los peores dos años de la humanidad y todavía cantamos”

El presidente Alberto Fernández repasó hoy la gestión de su Gobierno en el marco de la pandemia de Covid-19. Con cuestionamientos a la oposición, se jactó de haber cuidado a la población durante la crisis sanitaria y citó al cantante Víctor Heredia: “Todavía cantamos”. Fue durante el acto de inauguración de un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en toda la Argentina.

“A veces me pregunto por qué no podemos proponer una campaña política que tenga la honestidad decir: ‘Vivimos los dos peores años de la humanidad y acá estamos, todavía cantamos, diría Víctor Heredia. Estamos de pie”, reflexionó el mandatario en respuesta a las voces opositoras que lo invitan a hacer una autocrítica de su gestión, y siguió: “Tengo la tranquilidad de que nadie que se haya enfermado no pudo contar con la atención médica que requería”.

En tono de campaña, Fernández dijo que durante el fin de semana escuchó a referentes de la oposición hablar sobre la necesidad de “acompañar a la gente”. Ante estas declaraciones, manifestó: “Pensaba: cuando tenés que repetir tanto que tenés que estar al lado de la gente es que no estás acostumbrado. Nosotros no estamos con la gente, nosotros somos la gente”.

Después, hizo un repaso de su gestión a modo de réplica para quienes la cuestionan. “Prometimos medicamentos gratis y los tienen; dijimos que se acababan los padecimientos por aumentos de tarifas, y ya no pasa; ¿Me criticarán porque arreglé la deuda que dejaron?, ¿nos equivocamos en crear el Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnología?, preguntó.

Y siguió: “¿Nos equivocamos en poner de pie los hospitales que abandonaron?; tal vez en que hay 1.260.000 trabajadores que ya no pagan el impuesto a las ganancias; ¿o en ampliar los derechos de la mujer?, ¿o por el reclamo a los laboratorios para que no se abusen y por ser uno de los 20 países del mundo que mas vacunaron a su gente?, ¿o porque no privamos a nadie de obras publicas y viviendas?”.

Por último, Fernández aludió al anuncio oficial que encabezó este mediodía para cuestionar la gestión del expresidente Mauricio Macri: “Hoy estamos presentando 100 de 1800 obras que estamos haciendo en todo el país. El 70% estaban paralizadas cuando llegamos por incumplimientos con muchos constructores que las tenían que llevar adelante; contratos de un invento que se llamaban Participación Público-Privada (PPP): formidable negocios para algunos y formidable desastre para el Estado”.

Ante escenario, afirmó que el Gobierno tuvo que desmontar cada uno de los contratos firmados para que pudiera encargarse de ellos el Estado. “Cuando esto ocurrió, nos dimos cuenta de que costaban un tercio de lo que costaban a través de las PPP”, aseguró.

Durante el evento, realizado en Quilmes, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la intendenta Mayra Mendoza y la precandidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz. En tanto, asistieron de manera virtual los gobernadores y autoridades de las provincias de Santiago del estero, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires para la presentación de 5 obras destacadas.

Las obras inauguradas

Con una inversión de $22.008 millones, los trabajados inaugurados desde Quilmes forman parte de un total de 1819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social.

En la ciudad bonaerense, el mandatario dejó inaugurada la rehabilitación vial de la avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que contó con una inversión de $551,6 millones.

Entre las obras que quedaron habilitadas se encuentran el azud de derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero, con una inversión de $2682 millones; el reacondicionamiento del sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco - Carcarañá) en Córdoba con un presupuesto de $1507 millones.

Además, se presentaron la autopista RN 22 Chichinales – Cipolletti (tramo acceso a Fernández Oro - acceso Parque Industrial Cipolletti y tramo acceso a Godoy-acceso Cervantes), en Río Negro, en la que se invirtieron $8070 millones, y 61 kilómetros de Ruta Provincial N11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con $2546 millones de inversión.

LA NACION