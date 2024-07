El Gobierno aseguró que pagará la coparticipación a la Ciudad y dijo que “nada puede interferir” en el vínculo con Pro

Escuchar

El Gobierno se comprometió este viernes a pagar a la ciudad de Buenos Aires la plata que le adeuda por la coparticipación. Si bien por el tema hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se lo exige, la respuesta llegó tras un reclamo del expresidente Mauricio Macri. El antes mandatario salió en defensa de su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y en medio de sus primeras objeciones a la Casa Rosada exigió que devuelvan la plata. En eso, desde Balcarce 50 negaron que las fricciones que atravesó Pro esta semana generen algún tipo de interferencia en el vínculo aceitado con los libertarios.

“Nosotros somos distintos, acatamos todos los fallos judiciales. Se va a trabajar con la Ciudad, se viene haciendo, hubo reuniones, Jorge Macri estuvo con [el ministro de Economía, Luis] ‘Toto’ Caputo hace meses atrás. Así que sí, se va a cumplir con todos los fallos judiciales. Este es uno más y se está trabajando para solucionarlo”, aseveró en su conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin criticar a los primos Macri para no elevar la tensión pero sin tampoco precisar una fecha de envío de estos fondos que fueron retirados durante la administración de Alberto Fernández.

Corrida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del esquema nacional y bonaerense de Pro en un momento de altísima tensión con Macri expresidente, Adorni no obstante buscó poner paños fríos sobre cómo esto podría afectar la relación entre la Casa Rosada y esa fuerza -aliada clave sobre todo en el ámbito legislativo-. “Efectivamente nada puede empantanar lo que viene funcionando muy bien, nos han apoyado en la Ley Bases, coincidimos en muchas cosas, nada puede interferir en esa relación”, sostuvo el portavoz del Presidente.

Cuando en Pro se desató el escándalo debido al mayor o menor grado de fusión que debía haber con La Libertad Avanza (LLA) -con Bullrich como principal promotora de la confluencia-, Adorni también se corrió de la disputa entre la ministra y el exmandatario, venerado por Javier Milei. “No interferimos en internas de otros partidos, de Pro tampoco. No tenemos absolutamente nada para opinar”, expresó el vocero, que evitó detallar si lo tienen confirmado a Macri como un asistente al Pacto de Mayo que se hará en las vísperas del 9 de Julio en Tucumán. Tampoco ahondó sobre la lista de representantes que irán a hacer la rúbrica y lo pasó para el lunes.

“No perdemos el deseo de que todos se apresten a participar. Los puntos son de bastante sentido común, no hay demasiado para cuestionar. No tiene ningún tinte político, ni partidario, ni ideológico. Son cuestiones de libertad y de tratar de hacer de este un país más normal. No hay demasiados argumentos para rechazar el sentido común”, sostuvo el funcionario al respecto del pacto y refirió que las invitaciones están todas giradas. De momento, ya se sabe que la expresidenta Cristina Kirchner, y los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela no serán de la partida.

Tampoco fue taxativo Adorni cuando le preguntaron si Milei se reunirá con el exmandatario Jair Bolsonaro en Brasil cuando desembarque el sábado en Camboriú para la Cumbre de Acción Política Conservadora (CPAC). Esto aunque el hijo del líder derechista Eduardo Bolsonaro ya contó que su padre tendría un mitin con el argentino. “En principio el Presidente va a tener como prioridad otras reuniones, como con el gobernador de Santa Catarina (que es bolsonarista) y con empresarios, relevante en virtud del desarrollo económico del estado. Después no tengo otra reunión en agenda, muchas veces ocurre que se adiciona alguna. Es un viaje muy corto, pero puede ser que exista alguna que no esté en conocimiento yo”, expuso, en medio de las idas y vueltas de Milei con su par brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, con quien tiene una pésima relación.

Hoy en la conferencia se le dio ingreso al español Javier Negre, de Estado de Alarma (EDATV), un canal de YouTube y portal que buscó desde 2020 “luchar contra los bulos del gobierno” de Pedro Sánchez, cercano al partido de ultraderecha Se Acabó La Fiesta y jefe del vocero de esa agrupación, Vito Quiles, que fue respaldado por Milei. Negre consultó a Adorni por la esposa del presidente español, Begoña Gómez, y cauto el vocero dijo que esperan el avance de la Justicia en medio de la investigación por tráfico de influencias.

También le preguntó por el caso de abuso sexual que involucra al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “Nosotros somos respetuosos de los procesos judiciales, para España y para el caso de La Matanza. La justicia avanzará y las explicaciones se las deben dar a la Justicia. Siempre que hay caso de abuso, violencia de género y cuestiones que hacen a la dignidad de la persona, todos tenemos que estar en contra de estas prácticas y las tenemos que condenar, estés de un lado o del otro, pertenezcas a un partido o a otro, a un colectivo o a otro. Tenemos que salir a repudiar este tipo de acciones de manera unánime, las haga quien las haga. Cuando las lleva adelante alguien que tiene poder o posición dominante en términos de cargo o dinero, el rechazo debe ser absoluto y unánime. Muchas veces es discrecional, depende quién sea determinados actores salen o no. Tiene que ser bien transversal a todos los ciudadanos”, dijo el vocero del Presidente, en un dardo al kirchnerismo, que se mantiene en silencio ante este caso mientras Espinoza sigue en funciones.

LA NACION