Jorge Macri acusó a Manuel Adorni de “no conocer a la Ciudad” y el vocero le respondió con una chicana

A poco más de un mes de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien le respondió con una chicana. El mandatario dijo que el portavoz “no conoce” el distrito por el cual se va a presentar, y el candidato le contestó en referencia a su pasado como intendente.

“Se ve que Adorni no conoce mucho a la Ciudad ni al porteño, que es una persona que cree en la libertad, en la posibilidad de emprender y que al privado le vaya bien. Cree en el Estado eficiente, pero cree en el Estado también”, expresó Macri en C5N.

Minutos más tarde, el vocero del gobierno nacional escribió en su cuenta de X: “Bastante extraño: yo sí efectivamente vivo desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del exintendente bonaerense”. Adorni hizo alusión a la candidatura de Macri como jefe de Gobierno en 2023, donde estuvo un duda su habilitación para competir debido a que no cumplía con el requisito de haber vivido en el distrito durante el último lustro, cuando estuvo a cargo de la intendencia de Vicente López.

La respuesta de Manuel Adorni Captura

Dos años atrás, cuando Macri anunció que se presentaría como candidato a jefe de Gobierno para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, dirigentes de la izquierda y Nito Artaza presentaron impugnaciones alegando que el entonces ministro de Gobierno porteño no había residido durante los últimos cinco años de manera ininterrumpida en la ciudad, como -interpretaron- que exige la Constitución porteña.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de CABA resolvió que no era necesario que el requisito fuera inmediatamente anterior a estas elecciones, sino que bastaba con que la residencia fuera “habitual” y “permanente”, lo que interpretaron que se cumple dado que Macri fue vecino porteño por más de 30 años. De este modo, el exintendente de Vicente López pudo presentarse y finalmente salió primero.

El cruce entre Macri y Adorni se da en medio de un picante campaña entre Pro y La Libertad Avanza, luego de que ambos no alcanzaran una alianza. Anteriormente a la acusación del jefe de Gobierno, el portavoz había declarado a LN+ que el partido oficialista en la Ciudad quedó “obsoleto” y que al distrito que gobierna el partido amarillo desde 2007 le hace falta la “motosierra”.

Adorni y Karina en Uspallata.

Incluso, este lunes, Adorni, Karina Milei y los candidatos de LLA se tomaron foto una frente a la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata, con una motosierra en la mano, a modo de referencia de su propuesta. La imagen generó malestar en Pro y Macri respondió: “Que lancen la campaña con una motosierra en la puerta del Gobierno porteño es un concepto medio viejo. Era atractivo como gesto de campaña, pero después de tanto tiempo gobernando lo único que muestran es una motosierra. Yo ahí me diferencio”.

“Yo usaría más un bisturí que una motosierra, porque eso habla de sutileza. Tendría un kit de herramientas: usaría elementos para construir, por ejemplo una tuneladora para la nueva línea del subte o una retroexcavadora para hacer el puente de Ciudad de la Paz, que estuvo cerrado dos años e inauguramos el sábado: fue lindísimo ver a los vecinos aplaudiendo que pasaran autos de nuevo”, añadió.

Entre otros puntos, el vocero indicó que en la Ciudad hay “comunismo”, a lo que Macri contestó: “Que me tilden de comunista… sería bueno que sepan qué hago, cómo pienso, cómo gestionamos. Es habitual que mucha gente piense que la historia empieza cuando ellos llegaron y todo lo anterior no existió o no valió la pena”.

