Yeza advirtió al Gobierno y dijo que si Pro no colaborara, “se pondría peligrosa la situación de la Argentina”

Escuchar

Tras asumir como titular de la Asamblea de Pro con el aval del expresidente Mauricio Macri y en medio de la ruptura con Patricia Bullrich, el diputado nacional Martín Yeza lanzó este viernes un fuerte mensaje al al gobierno de Javier Milei: dijo que si Pro no colaborara con la gestión libertaria, “se pondría peligrosa la situación de la Argentina” ante la “minoría institucional” con la que cuenta el oficialismo. Convencido de que el contexto es “frágil” y “preocupado” por los costos del programa económico, el también exintendente de Pinamar, en sintonía con el jefe de su partido, mostró vocación de continuar con el respaldo a los libertarios pero puso una serie de reparos ante las políticas nacionales.

“Este es un gobierno con minoría institucional; si nosotros tomáramos una actitud de mirarnos un poquito más a nosotros y menos al Gobierno para ver cómo ayudar de una manera sana, como lo estamos haciendo, es cierto que se podría poner peligrosa la situación de la Argentina ”, enfatizó en Radio Rivadavia Yeza, que en esa línea planteó que, pese a que usualmente en la política se presta más atención sobre el partido propio, en Pro continúan como un sostén para la Casa Rosada.

“Yo creo que los problemas de la Argentina están cada vez peor. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, la cosa está degradada, hay un proceso de desintegración social, hay lugares en donde está todo podrido, no hay ley. Yo soy diputado, entonces les contás el proyecto de ley [a los vecinos] y te dicen ‘acá está entongado el juez, el fiscal, pasa el patrullero, están en una agrupación política’. ¿Qué le vas a decir a ese tipo? ¿Que con una ley va a cambiar la cosa? Si te dicen ‘acá no hay ley’. Ahí decís: ‘Esto está frágil’”, expuso.

Ante ese panorama, el exintendente de Pinamar sostuvo que el jueves asumió frente a la Asamblea -mientras que el espacio de Bullrich se fue disgustado y quedó fuera de la estructura partidaria- para renovar Pro y entrar en un “proceso de saneamiento” de la fuerza. “Yo lo he discutido con el ingeniero Macri, cosa en la que estamos de acuerdo, creo que con lo que hoy es la política argentina no alcanza para resolver los problemas. Tenemos que crear algo nuevo, una nueva generación de dirigentes con una nueva generación de ideas, hasta organizacionales para ver cómo diseñar el Estado, las instituciones, porque el problema del país se va a incrementar si no, no va a mejorar. O sea, podremos tener inflación de un dígito en el mejor de los casos si lo logran, veremos a qué costo, de qué manera, pero hay un proceso que a mí me preocupa mucho ”, insistió.

Martín Yeza es exntendente de Pinamar Hernán Zenteno - LA NACION

Puntualizó también Yeza en que tanto con Néstor Kirchner como con Macri era más fácil analizar, comparar y saber cómo iban a actuar ante determinados conflictos porque ambos habían gobernado antes, en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires respectivamente. “Por ejemplo, cuando a Mauricio Macri le criticaban a [su jefe de Gabinete] Marcos Peña, lo bancó hasta el último día. Acá el jefe de Gabinete, amigo, [por Posse] duró tres meses. Entonces son cosas en donde también vamos viendo con quién tenés que trabajar”, comparó. Asumió además que Pro llamó a votar por Milei pero que eso no quiere decir que ellos tengan ideas libertarias, sino más bien conceptos “preideológicos” compartidos, como contener la inflación en un dígito, que haya equilibrio fiscal, que lleguen inversiones y que se desburocratice el Estado.

“En esta generación de ideas nosotros estamos de acuerdo, estamos adentro. Pero de repente me decís ‘bajar la edad de la votación a los 13 años’ y yo te digo que me parece que hay otras preocupaciones, que hay otras prioridades. Entonces vos me decís: ‘Venite a mi fiestita, sumate a esto’. Y yo te digo: ‘Pará, loco, yo te voy a acompañar de todo corazón, para empezar, pero es mucho más importante que nuestro país tenga inflación de un dígito a que yo esté discutiendo eso, que me parece una estupidez fenomenal’”, planteó y marcó entonces que esa colaboración en el Congreso va a depender de la inteligencia -sobre todo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos- para ver qué tipo de proyectos envían, que asimismo deberán “acercarse” a los planes de Pro.

Con la postura de -por el momento- no ir a una fusión con La Libertad Avanza (LLA), algo por lo que presionaba el sector bullrichista, Yeza también puso reparos con respecto a la política exterior de Milei. “Lo que pasa en materia de relaciones internacionales con el Gobierno: un día nos peleamos con España, otro día decimos que Bolivia se hizo un autogolpe. Parece como una política exterior a la que no estábamos acostumbrados, que no compartimos nosotros en ese sentido. Que los chinos tal cosa, que los no sé qué tal otra”, deslizó y a su vez cuestionó que a esta altura todavía no esté la reglamentación para puntos importantes de la Ley Bases, como el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Seguro de que ahora el Gobierno, ya con estas herramientas, deberá demostrar su capacidad de gestión, Yeza por otra parte ponderó el liderazgo de Macri en Pro y analizó que los dos candidatos que tuvo la fuerza el año pasado -Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- “negaron” al exmandatario e intentaron “matar al padre”, pero todo quedó a mitad de camino. “Entonces muchos le pedimos a Mauricio, aunque él tampoco estaba tan convencido, pero ayer quedó muy claro que somos muchos los de Pro que necesitamos un poquito más de él”, marcó, ahora con un partido que volvió a ser estrictamente macrista al menos en su conducción: Macri en la presidencia, Yeza en la asamblea y Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires.

LA NACION