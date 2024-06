El Gobierno atribuyó a un “error involuntario” la idea de exigir una matriculación para periodistas

Escuchar

El Gobierno quedó esta semana en medio de una nueva polémica con los medios de comunicación. Esta vez fue por una resolución emitida por parte de la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la que se reflotó una ley de 1946 y se pidió la matriculación de los distintos estamentos de la tarea periodística a nivel nacional. La resolución fue dada de baja a las pocas horas, ante las reacciones que tensaron la relación entre el Gobierno y la prensa , que en los últimos días viene sumando polémicas.

“Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” , rezaba el posteo, que remitía al sitio Argentina.gob.ar, en el que establecía que la obtención de la matrícula era “obligatoria”, y se dirigida a un amplio universo integrado por “periodistas profesionales que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias noticiosas”.

La decisión del Gobierno rápidamente motivó una condena por parte del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que condenó y deploró “la decisión del ministerio de Capital Humano de la Nación de reimplantar la matriculación obligatoria de periodistas, una práctica obsoleta que desde 1985 está considerada por la Opinión Consultiva 5 de la Corte”. Poco después fue dado de baja el posteo oficial.

Desde el Gobierno apuntaron que en 1946 salió la ley del Estatuto del Periodista, que “llegó para regular el trabajo del periodista que hasta ese entonces no lo estaba y dentro de la ley estaba la implementación de la matrícula”. En la misma línea, aclararon que “lo que sacó Capital humano fue solo un recordatorio, porque cada dos años se hacen las renovaciones de las matrículas”. Y completaron: “ La Secretaría de Trabajo tiene a su cargo la obligación de entregar las credenciales que acreditan la condición de periodista profesional y de mantenerlo actualizado” .

En diálogo con LA NACION, el secretario de Prensa del Gobierno, Eduardo Serenellini, consideró que se trató de un “error involuntario” por parte de la administración libertaria, ya que “no se necesita la matrícula para cumplir un rol profesional de periodista obligatoriamente” .

Serenellini aseguró que tras la publicación habló con la titular de FOPEA, Paula Moreno, a quien buscó aclararle la situación. “No fue una mala intención. En el momento que se trató entre los temas que tenemos, si querés tener tu matrícula profesional obligatoriamente, tenés que hacerlo por el canal que corresponde, pero no fue un ´andá y hacelo´ o si no, no podes cumplir tu rol de profesional periodista”.

En cuanto a su charla con Moreno, Serenellini sostuvo: “Claramente le dije no es obligatorio. Lo entendió”. En tanto que consultado sobre por qué se dio de baja, “fue mal comunicado, fue una confusión”, insistió.

El episodio tuvo lugar justo cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la falta de determinadas acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada , mientras que FOPEA viene haciendo distintos llamamientos sobre su relación con la prensa. Respecto de la falta de acreditación a la periodista de Radio Jai Silvia Mercado, Serenellini sostuvo: “Es un tema del que se encarga otra gente y que desconozco, pero con Silvia hemos charlado acá (por su despacho) y tiene las puertas abiertas”.

El funcionario también se refirió al episodio que vivió el youtuber y periodista libertario Mariano Pérez, agredido en las adyacencias del Congreso en la víspera del debate por la Ley Bases. “Son inadaptados sociales que tomaron a dos jóvenes y los llevaron abrazados del cuello. ¿Qué hubiese ocurrido si le pasaba a cualquier periodista?”, se preguntó Serenellini.

La referencia fue en alusión a que FOPEA no se manifestó tras la agresión, lo que motivó un mensaje del propio presidente Javier Milei, quien reposteó un mensaje del exasesor presidencial Antonio Aracre. “FOPEA es una vergüenza”, escribió el mandatario. En tanto, el tuit de Aracre mencionaba: “La presidenta de FOPEA dice que no ve la necesidad de salir a la defensa del streamer agredido porque es un ‘militante’ antes que un periodista . Me parece que le va a quedar un universo de potenciales defendidos muy acotado en la Argentina entonces al menos desde 678 para acá”.

