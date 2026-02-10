El Gobierno busca aprobar mañana el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y protestan los judiciales

La estrategia del Gobierno para aprobar en el Congreso el convenio firmado anoche que traspasa las competencias de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires es tratarlo junto con la reforma laboral en el Senado. Luego deberá pasar el filtro de la Legislatura porteña.

Como contrapartida, los jueces nacionales rechazaron esta iniciativa, se declararon en alerta y convocaron para mañana a una asamblea en la Asociación de Magistrados. En tanto, el gremio de los judiciales de Julio Piumato llamó a un paro nacional para mañana con movilización ante la Cámara laboral.

Es que el cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña.

La movida fue silenciosa y se gestó durante todo el verano, cuando los gobiernos porteño y nacional conversaron sobre los términos del acuerdo. Se firmó anoche. Por un lado el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y por otro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Gabino Tapia Prensa GCBA

Esta mañana apareció en el Boletín Oficial una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le daba a Adorni esa potestad

Ahora, para que ese convenio de traspaso de competencias sea operativo, debe ser aprobado por el Congreso y la Legislatura. El Gobierno −dijeron fuentes oficiales a LA NACION− lo llevará al recinto con la ley laboral.

Es que uno de los artículos de la ley, el 91, alude a ese convenio. Dice que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente ese acuerdo de transferencia de competencias. Es el punto de partida para la disolución progresiva del fuero laboral nacional.

En lo inmediato, aún cuando se firme el convenio, no desaparecerán ni los jueces laborales ni los empleados, ya que seguirán tramitando las causas existentes, como una suerte de fuero residual.

Las nuevas causas, en cambio, serán tramitadas en la justicia laboral de la Ciudad. Los concursos para jueces laborales nacionales que están en marcha quedan congelados, ya que no se cubrirán esas vacantes.

El presidente Javier Milei, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, participaron de la presentación del nuevo DNI electrónico y del nuevo pasaporte argentino. Casa Rosada Presidencia

El convenio contempla la competencia material y la función judicial de la Justicia del Trabajo en la Ciudad.

Pero se excluyen y se dejan a cargo del fuero federal (contencioso administrativo, por ejemplo) los conflictos colectivos, la negociación colectiva y medidas de acción sindical, la asociación sindical, los asuntos derivados del pacto federal de trabajo o causas en que sea parte el Estado nacional.

Los jueces laborales nacionales quedarían entonces como parte de una justicia residual y transitoria tramitando causas que ya están en trámite.

La Justicia de la Ciudad asumirá las nuevas causas desde la puesta en funcionamiento del nuevo fuero del trabajo porteño, en un plazo máximo de 180 días desde la aprobación del convenio por el Congreso.

Se dispone, asimismo, el cierre de los juzgados nacionales vacantes y la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, que no tiene integrantes.

Y se ratifica en el convenio que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es la autoridad a atender en los recursos de inconstitucionalidad, luego de que la Corte estableció en el fallo Levinas que la Corte es el tribunal superior de la causa, es decir, el que interviene en las apelaciones de todos los juicios ordinarios laborales, penales, civiles o comerciales.

Asimismo, el Estado se compromete a no promover nuevas designaciones en la justicia laboral, aunque hoy mismo el Consejo de la Magistratura de la Nación llamó a concurso para una vacante de camarista laboral.

La novedad tomó desprevenidos a los jueces laborales. Esta mañana estallaron los mensajes en el grupo de WhatsApp de los jueces de primera instancia y de los camaristas de la justicia laboral.

Mientras pensaban en pedir audiencias y explicaciones, el asunto ya estaba resuelto y el convenio firmado, además de ingresado a la mesa de entrada del Senado a la espera de ser votado.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional convocó para mañana a las 17 a sus socios del fuero laboral para conversar con la mesa directiva del organismo.

En paralelo, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que es el gremio que conduce Piumato, llamó para mañana a las 12 a un paro nacional de actividades, con movilización a la Cámara del Trabajo.

El sindicato luego acompañará la movilización contra la reforma laboral que realizará la CGT en el Congreso.