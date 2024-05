El Gobierno busca recomponer el vínculo con España luego del duro comunicado de Milei

Escuchar

Mientras el presidente Javier Milei se prepara para encontrarse, en menos de dos semanas, con el líder del opositor partido Vox, Santiago Abascal, el Gobierno buscó hoy bajar el tono de la disputa con el gobierno socialista de España luego del durísimo comunicado de repudio al ministro de Transporte de Pedro Sánchez, Óscar Puente, quien insinuó que el Presidente consumía “algún tipo de sustancias”.

“Es un tema saldado, terminado”, repitió en conferencia de prensa el portavoz presidencial Manuel Adorni, con la intención de acallar la polémica en torno a los dichos de Puente que enojaron al Presidente, y que derivaron en un virulento comunicado de la Oficina del Presidente. El viernes la postura era otra en la Casa Rosada: el Presidente reclamaba una urgente disculpa pública y hasta desde su entorno insinuaron con una intervención de la canciller Diana Mondino y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero eso no sucedió.

Se trató de un comunicado diseñado el viernes por la tarde por el propio Presidente junto con su asesor estrella, Santiago Caputo, y del que no participó la Cancillería. Milei no sólo repudió las declaraciones de Puente, sino que además criticó aspectos del gobierno de Sánchez, en materia económica e inmigratoria.

Durante la conferencia de prensa, Adorni defendió de todos modos los términos del comunicado de respuesta a Puente, del que tampoco estaban enterados en la embajada argentina en Madrid, a cargo del diplomático Roberto Bosch Estévez.

“Ante la agresión a un presidente de la Nación, se pretende que sigamos determinados pasos diplomáticos. Simplemente fue una respuesta, te diría muy menor, ante una agresión a un Presidente”, enfatizó el portavoz, antes de reiterar que, para la Casa Rosada, se trata de “un tema saldado,un tema que se terminó y que no tiene ni por qué escalar”, destacó.

Mientras la canciller Mondino guardó “silencio de radio” desde Bélgica, donde se encuentra en el tramo final de una gira que comenzó en China, y pasó por la sede de la OCDE en Francia, desde el Gobierno reconfirmaron que en el viaje a España de Milei no está incluida una reunión bilateral con el presidente Sánchez.

“La agenda no está cerrada, pero hasta hoy no va a haber un encuentro bilateral, no está previsto el encuentro para este viaje”, afirmó Adorni.

El exabrupto que derivó en el escándalo

“Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de...cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, dijo Puente, considerado uno de los defensores mediáticos más filosos de Sánchez en el gobierno español.

Lejos de ignorar el comentario, la oficina del Presidente emitió el comunicado en el que no sólo “repudió” esas declaraciones, sino que le pidió a Sánchez preocuparse por las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”. También enfatizó que las políticas del gobierno socialdemócrata “solo traen pobreza y muerte”, le endilgó “haber puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas”; y acusó a esa gestión de haber “puesto en peligro a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”.

A la respuesta argentina le siguió un comunicado oficial del gobierno español, el sábado, en este caso sí a través de su cancillería. A través del comunicado, España rechazó “los términos infundados del comunicado” del Gobierno, “que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”. En su segundo y último párrafo, España asegura que “el Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.

No se trata, por cierto, de la primera vez que el Gobierno reacciona duramente ante un gobierno extranjero y luego baja el tono. Ocurrió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien Milei acusó de “terrorista y asesino”, y que reaccionó decretando la “expulsión” de diplomáticos argentinos que finalmente no concretó. Días más tarde, ambos gobiernos acordaron el regreso de los embajadores de ambos países. También con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y su par de México, Andrés Manuel López Obrador, aparecieron declaraciones del presidente Milei que luego buscaron ser suavizadas, sin olvidar el entuerto con China, país al que llegó, la semana pasada, la propia Mondino, para encarrilar el vínculo bilateral y evitar sanciones del gigante asiático.

De todos modos, el viaje de Milei a España promete escribir nuevos capítulos de desencuentro entre los gobiernos. “Javier Milei estará en España con Santiago Abascal en #VIVA24. ¡Ven a verles sacudir a los zurdos en directo! ¡No te lo puedes perder!”, reza el afiche del acto conjunto del domingo 19, publicado por Vox en la red social X, y retuiteado por el Presidente.