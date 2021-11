El Gobierno busca tener listo el pase sanitario de Covid para el verano: “El objetivo es acelerar la vacunación”

Tras anunciar ayer la implementación de un “pase sanitario” para eventos masivos en el marco de la pandemia de Covid-19, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo hoy que el Gobierno espera que la iniciativa se encuentre vigente para el verano e indicó que tendrá por objetivo “acelerar la vacunación” a nivel nacional. La funcionaria sostuvo que esta decisión, que ya era evaluada por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), servirá para preparar a la población para un eventual rebrote y el posible el ingreso de ómicron, la nueva variante sudafricana.

Al ser consultada en radio La Patriada sobre la decisión de aplicar un pase sanitario, Vizzotti señaló: “Nosotros estamos trabajando hace meses con la idea de tenerlo listo cuando fuera necesario y oportuno. En la agenda del Cofesa estaba el tratamiento esta posibilidad antes de que hubiera novedades de la nueva variante”.

A continuación, se refirió a los plazos en los que entraría en vigencia y a la finalidad de la medida: “Hemos decidido trabajarlo desde el mes de diciembre para que podamos estimular y agilizar la vacunación en todas sus instancias”. En ese sentido, explicó que en la Argentina “hay un 8% de la población de mayores de 18 años que todavía no inició su vacunación y alrededor de 7 millones de segundas dosis en condiciones de aplicarse, pero las personas no se acercaron. Además, está el desafío de las terceras dosis y refuerzos”.

Con la idea de acelerar los mencionados procesos, la ministra dijo que el pase se implementará para “trabajar en el verano con las jurisdicciones y todas las áreas, como Cultura, Gastronomía y el Sector Privado, y no solamente para acelerar la vacunación, sino para sostener las actividades y disminuir la transmisión del virus”. También recordó que su uso está previsto para “eventos masivos y actividades en lugares cerrados” y que su instrumentación aún está siendo definida junto a las áreas de Legal y Técnica, Innovación y autoridades provinciales.

“No va a empezar seguro hasta el 1° de diciembre y apenas lo tengamos habrá novedades”, apuntó.

Ante la consulta de si la iniciativa busca “que los no vacunados tengan cada vez más restricciones” frente a la imposibilidad de establecer una inmunización obligatoria, Vizzotti contestó: “El pase sanitario un poco lo que busca es favorecer a quienes se vacunan, porque la vacunación es un acto colectivo, no solo individual”. Y recalcó: “Necesitamos volver a prepararnos para minimizar cualquier rebrote y demorar lo más posible el ingreso de la nueva variante, como hicimos con la delta”.

Nicolás Kreplak, sobre el pase sanitario: “El concepto es que hay que estar vacunado”

También esta mañana, en diálogo con El Destape, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, vinculó la aplicación del pase sanitario a la necesidad de escalar todavía más en la campaña de inmunización.

“El pase sanitario es la clave, es otra de las cosas que se definió ayer. El concepto es que para cualquier actividad donde uno pueda poner en riesgo a los demás hay que estar vacunado”, sostuvo el funcionario y agregó: “Entonces, si vamos a ir a un evento masivo, hay que tener el esquema completo de vacunación. Y si vamos a cualquier lugar cerrado, cualquiera, es con el esquema de vacunación completo a partir de los 13 años. Esto es [eventos] recreativos, deportivos, laborales, culturales y transporte público. Cualquier lugar cerrado en que uno vaya a estar. Esto está vigente en muchos países del mundo”.

Por último, planteó que “no hay razón científica ni sanitaria para no vacunarse”. Por eso, insistió que en caso de no querer hacerlo, no es justo “que se exponga a los demás a encontrarse con aquel que no se quiere vacunar y que tiene muchas más posibilidad de ser portador de la enfermedad”.