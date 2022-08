El Gobierno buscó coincidencias con la CGT e insistió en que el reclamo no fue en su contra

El gobierno nacional repitió hoy, casi como un mantra, que la movilización de la CGT, que fue del Obelisco al Congreso, no fue en su contra, sino contra los “formadores de precios” y el empresariado, a quienes ubican como artífices de la escalada de precios. Eso, pese a la “guerra contra la inflación” que Alberto Fernández declaró hace casi cinco meses . La postura sobre la movilización es la misma que sostiene la Casa Rosada desde hace poco más de un mes, cuando se conoció la convocatoria para la primera marcha de la central obrera en lo que va de la administración de Alberto Fernández.

A eso se sumó durante la jornada de hoy la movilización de la izquierda, que arribó a la Plaza de Mayo pasadas las 16, cuando el triunvirato de la CGT daba su conferencia de prensa a pocas cuadras. Entre ambas los dirigentes de la CGT y la izquierda hubo chicanas y cruces públicos, que no necesariamente giraron en torno a las consignas de la movilización.

Al igual que el 14 de julio, cuando otra marcha de la izquierda desembocó en la Plaza de Mayo, el Presidente no asistió hoy a la Casa Rosada . El mandatario viajó a Chilecito, La Rioja, para conmemorar la muerte del general San Martín y entregar 78 viviendas en la zona, además de inaugurar un jardín de infantes.

Desde La Rioja, sin hacer alusión a la movilización de la CGT, donde el camionero Pablo Moyano le pidió “poner lo que tenga que poner” para terminar con los especuladores y se quejó por los altos niveles de inflación, Fernández afirmó que Argentina se está “recuperando, creciendo y avanzando” . Fue a casi cinco meses de haberle declarado la guerra a la inflación, que el mes de julio ascendió a 7,4%, el índice más alto en 20 años.

Marcha de agrupaciones de izquierda en la Plaza de Mayo Hernán Zenteno - LA NACION

El Gobierno no solo se mostró despreocupado por la marcha de la CGT: la elogió. “Fue una gran movilización, que demuestra lo fuerte y dinámica que es la central obrera, y que tiene los mismos objetivos que el Gobierno en su lucha contra la inflación, los especuladores y los formadores de precios”, dijo una fuente oficial de Casa Rosada a LA NACION. Minimizó los dichos de Pablo Moyano, al sostener que “es su estilo” y que el triunviro de la CGT no fue “contra” Fernández porque en “la misma frase dice que lo va a bancar” . Y completó sosteniendo que lo que la marcha de hoy reflejó “todo lo que se conversa permanentemente” con la central obrera.

“Decirle al Presidente que tome las medidas que tiene que tomar, que lo vamos a acompañar, que los siente en la mesa a los que remarcan los precios. No se la pueden llevar de arriba, porque se la vienen llevando de arriba desde la dictadura”, fue parte de lo que dijo hoy el hijo de Hugo Moyano. Tras lo que advirtió: “Esta puede ser la primera marcha que realicemos, porque si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, vamos a seguir movilizando”.

Tanto en el caso de la movilización de la CGT como en la de los movimientos de izquierda, desde el oficialismo buscaron ver un mensaje de las cúpulas a sus bases más que una crítica a la gestión. “En la CGT hay muchas diferencias en la cúpula y además no pueden no hacer o decir nada frente a una inflación como la que está habiendo. El sueldo no alcanza a sus trabajadores y ellos tienen que mostrar acción, por eso también salen”, se sinceró un funcionario que destacó la “gran relación” entre el Gobierno y la central obrera.

En una línea similar se expresaron frente a la marcha de la izquierda, para destacar luego que “no varió significativamente de número con respecto a las últimas oportunidades” que se concentraron. Algunos no coincidían con esa visión y observaban una cifra más alta que en otras oportunidades, pero de todos modos en el Gobierno no consideraban la situación como “preocupante”.