Militantes de Unión por la Patria, entre ellos el presidente del bloque de concejales de Vicente López, Joaquín Noya, fueron insultados y presionados a bajarse de una formación del Tren Mitre (ramal Tigre) cuando hacían campaña a favor de Sergio Massa y repartían la boleta del candidato a presidente del oficialismo. “Si achican el Estado, como propone Milei”, dice una de las militantes, de nombre Julia, que estaba junto a Noya. Pero no completa la frase. En el medio, varias personas en el vagón le gritan a ella y a los otros militantes: “Son una vergüenza”, “manga de vagos”, “vagos de mierda, vayan a laburar”, “viva la Libertad Carajo”, en alusión al cántico que hizo famoso Javier Milei.

La situación fue filmada y el video se hizo viral en la red X y recibió diferentes interpretaciones. Lo festejaron algunos libertarios, lo condenaron otros. Lo repudiaron en el oficialismo. La campaña que encabezó el concejal es parte de la que viene haciendo en estaciones y colectivos UP junto a la Utep de Juan Grabois, al Movimiento Evita y a otros sectores del kirchnerismo, para “alertar” sobre cuánto costará el boleto en caso de que llegue a la presidencia el libertario y otras eventuales consecuencias de su modelo, según explicó a LA NACION el propio Noya.

El tuit del concejal Joaquín Noya que reposteó el video de Ramiro Marra

Esta campaña había generado su mayor controversia antes de las elecciones generales, cuando en los carteles informativos de algunas estaciones de trenes aparecía el costo del “boleto Milei” y el “boleto Massa”.

“La campaña la venimos haciendo con la Unión Ferroviaria. Repartimos café, torta frita. Hoy hicimos varios vagones, y no tuvimos problemas. Fuimos junto a vendedores ambulantes. Hicimos un tren entero, charlando perfecto con la gente, con diferencias. Nos subimos para decir no a Milei. Pero no pensamos que Milei sea el enemigo, sí tenemos desacuerdos”, manifestó.

“Nos bajamos del primer tren y subimos al segundo. Uno nos empezó a discutir y discutimos bien. Le dijimos que estaba bueno también ese tipo de discusiones en democracia. Pero ahí, una persona de camisa blanca nos empezó a gritar, con un grado fuerte de violencia verbal. Ahí es cuando le pedimos disculpas a la gente. Le decimos que no es nuestra idea y nos bajamos”, añadió.

Por su parte, el video fue compartido en redes por el libertario y excandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, que compitió a jefe de gobierno porteño. “El final es imperdible”, escribió en referencia a lo que se escucha en el video. Un hombre grita “viva la libertad carajo”, el slogan de campaña de Javier Milei.

pic.twitter.com/i4WEjFCUqj — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) November 8, 2023

En otro mensaje compartido también en su cuenta oficial de X, el concejal dio más detalles acerca de lo que comentaba en su campaña en contra del candidato de La Libertad Avanza. “Solo repetí cosas que dijo Milei: venta de órganos, liberación de la venta de armas, dejar librado al mercado la educación y la salud”.

