El Gobierno cerró Tecnópolis por este fin de semana y hay polémica por irregularidades con una muestra de autos

El plan de semiprivatización del predio de Tecnópolis que impulsa el gobierno de Javier Milei continúa generando polémica. Y es que en el marco del despido de dos directores el viernes por la mañana por “irregularidades administrativas” destapó la verdadera razón de la desvinculación de Matías Vitale y Joaquín Wagner. Una propuesta privada, llamada Expoauto, alquiló un área delimitada y pagó $24 millones, pero a último momento la suspendieron y desmontaron la exposición de autos, que hasta iba a exhibir la Ferrari de Diego Maradona. Esto llevó a que el Ministerio de Capital Humano decidiera cerrar las puertas de Tecnópolis este fin de semana.

“Expoauto no tenía papel firmado”, lanzaron cerca de la gestión cultural de Milei, que comanda Leandro Cifelli, quien tiene en mente un plan para que la cultura sea autosustentable y no implique gasto público indiscriminado. Según pudo saber LA NACION, los eventos privados están siendo sometidos a revisión debido a las irregularidades que encontraron con la exposición de autos. El otro evento pactado para este fin de semana era Garage, con conciertos gratuitos, que se suspendió por la “ola de frío” que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Diego Fracuelli, el organizador del evento, dialogó con LA NACION sobre la trascienda de la suspensión del evento. “A fines de febrero arreglé todo y [desde Tecnópolis] quedaron en enviarme el contrato para firmar. Un jefe de ellos me dijo que no era necesario hacer la habilitación municipal”, explicó el organizador. Fuentes gubernamentales van por la misma línea en la razón del despido de Vitale y Wagner: Expoautos había pagado y no tenía la habilitación para el evento.

Pasados los días, en lugar de enviarle el contrato, a Fracuelli le pasaron las condiciones de alquiler del predio por mail por un monto de $24 millones y le aseguraron que desde el predio iban a gestionar la habilitación para que la exposición pueda llevarse a cabo el 17 de mayo. El coleccionista reveló que para el 16 estaba la muestra armada, con una entrada al público de $10.000, pero se la pospusieron para el 24 de mayo por problemas eléctricos.

Más cercano a la fecha, aún con el contrato sin enviar, cambiaron las pautas. “Me pidieron $80 millones”, contó. “Wagner y Vitale hacían todo sin blanquear y la Administración de Bienes del Estado se enteró que hacían todo esto sin firmar el acuerdo con el propósito de quedarse con la plata al contado, sin la tarifa establecida por ley y por eso después me pidieron $80 millones” , agregó luego. Esta información es la que habría motivado los despidos realizados por el gobierno nacional. Desde la administración libertaria adelantaron que ante la acefalía del directorio, el Subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, tomó el caso por estos días.

Por otro lado, un mail que recibió Fracuelli muestra que desde Tecnópolis le reclamaron el nuevo cuadro tarifario y que le quedaban $21.600.000. Debían abonar el 10% en las próximas 24 horas o la exposición iba a ser desmantelada, lo que terminó sucediendo.

El mail que recibió Fracuelli sobre el cambio en la tarifa para alquilar el predio.

Por la negativa a pagar por parte de los organizadores de Expoauto, Tecnópolis ordenó suspender la muestra y, aprovechando la ola de frío, cerró el predio por el fin de semana. En tanto, un evento religioso y la Experiencia Ánima -de Flavio Mendoza- accedieron a aceptar la diferencia de tarifa y llevarán adelante sus actividades. Superpark aún queda en incógnita, ya que esta semana pospuso su apertura hasta nuevo aviso, aunque toda la infraestructura se encuentra montada.

Uno de los coleccionistas que aportó autos para la exposición le aseguró a LA NACION que cuando suspendieron la exposición, el Gobierno no dejaba sacar los autos. Mientras radicaba la denuncia en una comisaría, finalmente Tecnópolis accedió a retirar los vehículos. “El organizador nos dijo que pagó más de $20 millones y ahora le pedían $80 millones, algo que no estaba dispuesto a pagar. Al parecer los recién despedidos [Wagner y Vitale] tenían un tongo (sic). No es una ola de frío todo esto”, agregó luego.

Los despidos

El viernes por la mañana, despidieron de manera intempestiva a dos importantes funcionarios de Tecnópolis que habían desembarcado entre enero y febrero con la gestión de Milei: Matías Vitale, director de Logística, y Joaquín Wagner, director de Planificación y Programación. Vitale había trabajado durante trece años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Wagner estaba en el sector privado y es fundador de la empresa de logística Treggo. Ambos habían sido designados por Cifelli. Tras ser notificados de la noticia del despido, a ninguno se les explicaron las razones, según pudo saber LA NACION.

Los motivos de las desvinculaciones apuntan a dos motivos, de acuerdo a lo que revelaron algunas fuentes de distinta índole. Según una fuente vinculada a los recién despedidos, una es la lentitud de los cambios que el Gobierno busca implementar para generar ingresos. Esa fue la misma razón que empujó al ahora extitular Federico Iglesias a renunciar, a fines de abril, como director de Tecnópolis. Por otro lado, en lo que respecta la versión oficial, una fuente de Cultura le confió a LA NACION que fueron desvinculados tras detectar irregularidades en procesos administrativos.

Desde Cultura adelantaron a este medio que el plan para que Tecnópolis se autofinancie y no genere gasto público sigue en pie. Sin embargo, por estas horas “están siendo analizadas por los funcionarios” las iniciativas públicas y privadas que están programadas, aunque quieren que se mantengan en línea con el objetivo establecido.

