El Gobierno convocó a la Iglesia a una reunión para coordinar la visita del papa León XIV

Para avanzar en la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de trabajo este martes, a las 17, a la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Casa de Gobierno.

Así lo informó el Episcopado, al explicar que el encuentro se inscribe en el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal como preparación de la organización del viaje del Santo Padre, que viajará al país entre el 8 y e 11 de noviembre.

Por parte de la Iglesia participarán de la reunión miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Los tres miembros de la Iglesia integran la comisión nacional constituida por la Conferencia Episcopal para trabajar, junto a otros equipos, en la preparación y organización de la visita del Papa a la Argentina, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro, el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Alejandro Musolino. La misión de la comisión nacional es delinear los criterios generales de la visita, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, para expresar el sentido pastoral de la presencia del pontífice en el país.

Los arzobispos Marcelo Colombo y Jorge García Cuerva, en un encuentro con el canciller Pablo Quirno,en mayo de 2026 Conferencia Episcopal Argentina

El trabajo conjunto entre la Iglesia y el Gobierno para coordinar la visita del Papa se viene desarrollando desde hace dos meses, con una activa participación del canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Pablo Caulo, quien ha viajado al Vaticano en las últimas semanas.

El acercamiento tiene lugar en medio de fuertes diferencias entre la Iglesia y la Casa Rosada en el campo social. El 7 de agosto pasado, ante una multitud reunida frente al santuario de San Cayetano, en Liniers, el arzobispo García Cuerva, dijo que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió ser “empáticos con los más necesitados”.

En su homilía, el arzobispo porteño se enfocó en el endeudamiento familiar, el aumento de precios y la necesidad de diálogo, además de exponer un fuerte cuestionamiento a la clase dirigente, que lanza “descalificaciones” mientras “mira para otro lado”.

En esa ocasión, García Cuerva advirtió que el pueblo argentino “no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.