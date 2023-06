El gobierno de Juan Schiaretti salió al cruce de Cristina Kirchner: “No conoce la realidad”

escuchar

CÓRDOBA.- En el acto que protagonizó en Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Kirchner mostró gráficos de la evolución de la deuda en dólares de la provincia de Córdoba para criticar a los distritos que tienen deuda en moneda dura. Apenas terminó de hablar, salió al cruce para desmentirla el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, quien planteó que la jefa del kirchnerismo “no conoce la realidad” de la provincia.

“Hay provincias que tienen el 98 por ciento de su deuda en dólares”, dijo Cristina Kirchner y agregó: Hay una provincia en donde no nos quieren a los k, o a los peronistas. Considerando el stock de deuda pública a diciembre de 2022, hay que ver la deuda de la provincia de Córdoba en 2015 cuando dejamos el gobierno”.

La Vicepresidenta sostuvo con ironía que “cuando vuelven los amigos (NR: en referencia al gobierno de Mauricio Macri), Córdoba se vuelve a endeudar”. Y añadió que la deuda “se llevaba un 13,8% de todos los ingresos de la provincia, propios o por coparticipación, cuando llegamos; y cuando dejamos la presidencia en 2015, 2,5% de esos ingresos. En 2005 el 19,2 % era en pesos y el 80% en dólares. Al 2019 estaba 94% en dólares y ahora 97,27% en dólares, sin embargo, qué malos que somos. Eso es por discutir en serio sobre números sino con prejuicios y con ideología. Esto nos va a llevar a la ruina a los argentinos”.

La deuda representa apenas 4,2 meses de recaudación y 6% el PGB y vence en el largo plazo.



Se contrajo en dólares porque es la única fuente disponible de financiamiento en la Argentina a largo plazos y tasas de interés convenientes para la Provincia. — Osvaldo Giordano (@GiordanoOsvaldo) June 15, 2023

Giordano, a través de sus redes sociales, sostuvo: “La Vicepresidenta desconoce la realidad de Córdoba. Córdoba tiene superávit fiscal. Esto le permitió ejecutar un ambicioso plan de infraestructura de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Más de 75% del plan se financió con ahorro y menos del 25% con deuda”. El ministro especificó que la deuda hoy representa “apenas 4,2 meses de recaudación y 6% el PGB y vence en el largo plazo”. También aclaró que se contrajo en dólares porque es “la única fuente disponible de financiamiento en la Argentina a largo plazos y tasas de interés convenientes para la Provincia”.

Lo único cierto que dijo la vicepresidenta @CFKArgentina es que los cordobeses no queremos a los K. Eso es absolutamente cierto. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) June 16, 2023

La semana pasada Córdoba, después de ir a la Justicia, por el cepo que el Banco Central instrumentó para las provincias consiguió los dólares para pagar un vencimiento de deuda de143 millones de dólares. La Justicia Federal de Córdoba hizo lugar a la medida cautelar presentada por el gobierno de Juan Schiaretti en la acción de amparo iniciada contra el Central por la resolución que le impide acceder al Mercado Único de Cambio para adquirir los dólares necesarios para afrontar su deuda en moneda extranjera. La medida fue apelada.

Una de las placas que exhibió Cristina Kirchner durante su discurso

En octubre del 2021 Schiaretti -que no pertenece al Frente de Todos- cruzó a Cristina Kirchner que había retuiteado un mensaje de la Secretaría de Energía que afirmaba que en Córdoba se pagan tarifas más altas debido a que así lo decide la empresa provincial, mientras que en el AMBA es más económica por decisión de Edenor y Edesur, las empresas encargadas del servicio. El Gobernador le respondió que “lo que la vicepresidenta no dice es que los subsidios se los lleva el AMBA. Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”.