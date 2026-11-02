El gobierno de Kicillof dio detalles del paso de León XIV por el conurbano: siete cuadras en el papamóvil y la visita al Cottolengo Don Orione

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá personalmente al papa León XIV el lunes que viene en Claypole, partido de Almirante Brown. El Santo Padre se trasladará unas pocas cuadras en el papamóvil por el conurbano, según informó hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El pontífice recorrerá varias cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze. “Va a ser una experiencia”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, durante una conferencia de prensa en la que se brindaron algunos detalles sobre la visita de León al territorio.

Kicillof buscará capitalizar la sintonía discursiva entre el mensaje que traerá el Papa y la agenda de la justicia social del peronismo frente a la política económica de Javier Milei.

El punto de mayor contraposición con la narrativa libertaria será justamente la visita al Cottolengo Don Orione, situado en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, una de las primeras actividades episcopales de León XIV tras llegar al país, el domingo que viene.

Más allá del anuncio del ministro de Seguridad provincial, la Conferencia Episcopal termina de ajustar el itinerario final con la Santa Sede para garantizar la seguridad de León XIV.

Kicillof reunió a los sectores involucrados en recibir a León XIV en la provincia

Kicillof ya comenzó a citar la encíclica de León XIV “Dilexit Magnifica Humanitas” y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.

“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa transmite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, dijo Kicillof.

“Estamos preparando el dispositivo para el evento de Luján. Pero también para el traslado al Cottolongo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, enfatizó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Es una visita que organiza y coordina la Iglesia. Nosotros trabajamos para acompañar”, dijo María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora del gobernador.

Kicillof recibirá al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. “Allí nuestro gobernador le dará la bienvenida”, confirmó Álvarez Rodríguez.

El Gobierno provincial busca que Robert Francis Prevost se traslade siete cuadras en el papamóvil tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que dará lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires para terminar en el barrio Don Orione.

“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina Soledad Aznarez

El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del Don Orione.

En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de los discapacitados, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.

En la última encíclica “Dilexit Magnifica Humanitas”, Robert Francis Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.

El Concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con síndrome de Down y discapacidades intelectuales.

El interior del Cottolengo Don Orione, antes de la visita del Papa León Ricardo Pristupluk

El director de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, afirmó que la visita del pontífice al lugar será “un mensaje fuerte debido a que el Papa viene a ver a las personas con discapacidad y a los trabajadores porque son invisibilizados: todos van a estar viendo eso”.

Don Orione es una institución de 90 años de antigüedad, que atiende a unas 400 personas discapacitadas.

Es un hogar cristiano, ubicado en Lacaze 3963, con centro de educación terapéutico que subsiste con la facturación de las obras sociales y aportes de los sistemas subsidiarios Incluir salud, PAMI (de Nación) e IOMA, de la provincia de Buenos Aires.

El interior del Cottolengo Don Orione Ricardo Pristupluk

Milei y Kicillof están invitados a recibir al Papa en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre, donde se espera un saludo protocolar.

En esa oportunidad también estará invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel y el intendente local, Leandro Botto, que es activo militante por la postulación de Cristina Kirchner.