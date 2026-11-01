La Libertad Avanza busca ganar peso en la Justicia porteña: competirá en la elección de abogados del Consejo de la Magistratura

Por primera vez, La Libertad Avanza (LLA) competirá en una elección del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. El partido impulsa la lista Abogados por la Libertad para los comicios del 17 de noviembre, en los que se definirán los representantes de los abogados ante el organismo.

Los candidatos respaldados por los libertarios son el penalista Diego Carbone; Roxana Kahale, titular de la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf); y Juan Curutchet, director del Banco Central y ladero de la senadora oficialista Patricia Bullrich. La nómina también incluye suplentes y aspirantes al jurado de enjuiciamiento.

“Así como vienen imponiéndose en el juego político, este es un puntapié para mostrar que también quieren tener peso en lo que tiene que ver con la Justicia”, plantearon a LA NACION en el campamento libertario.

Esta ambición cobra especial relevancia en un momento en que Nación avanza en el traspaso del fuero laboral, penal y de menores a la Ciudad, un proceso que se traducirá en nuevas designaciones de jueces y fiscales –especialmente en materia laboral–.

El bloque libertario en la Ciudad, con Pilar Ramírez a la cabeza X LLA Caba

La intención de LLA de extender sus terminales en el distrito ya se manifestó en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, donde el espacio consiguió ubicar a dos defensores adjuntos. También se refleja en la negociación actual por las autoridades del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, donde busca colocar al menos a un representante.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Capital forma parte del Poder Judicial porteño y es el órgano encargado de seleccionar magistrados. Está compuesto por nueve miembros: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces de la Ciudad elegidos por sus pares y tres abogados, también elegidos por sus pares.

Propuestas

En línea con la agenda del presidente Javier Milei, la lista Abogados por la Libertad propone “modernizar la Justicia porteña”, reducir la burocracia, simplificar trámites, digitalizar procesos y “promover una mayor eficiencia, transparencia e independencia judicial”.

Lanzamiento de Abogados por la Libertad Abogados por la Libertad

“Queremos una Justicia independiente, eficiente y transparente. Una Justicia libre de privilegios, de corporaciones y de lógicas endogámicas”, sostuvo Carbone durante el lanzamiento de Abogados por la Libertad, al que asistieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y Santiago Viola, secretario de Justicia, tres referentes alineados con Karina Milei.

“El sistema necesita escuchar mucho más a quienes lo usamos todos los días”, afirmó el candidato, y planteó que las decisiones sobre el funcionamiento de la Justicia deben contemplar la experiencia de los profesionales que litigan, conocen las dificultades del sistema y mantienen un contacto cotidiano con juzgados y fiscalías, según difundió LLA en un comunicado.

Dificultades

El espacio buscará hacerse un lugar en un esquema en el que, según grafican los propios libertarios, el empresario radical Daniel Angelici y el peronista Juan Manuel Olmos “tienen mucho peso”. Por eso reconocen que colocar a un representante podría ser “difícil”, aunque lo consideran un primer intento.

Los libertarios llegan a los comicios con un antecedente desalentador. En las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura nacional –donde también orbitan Angelici y Olmos– realizadas el 20 de octubre, la lista libertaria quedó cuarta y última, con el 7,6% de los votos, y no accedió a ninguno de los cuatro lugares en juego.

En el estamento de abogados porteño se renovarán tres lugares. Competirán cuatro listas: Unidad en Defensa de la Abogacía, vinculada a Angelici, con Ricardo Gil Lavedra como candidato al jurado de enjuiciamiento; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, vinculada a Olmos y a Jorge Rizzo, actual consejero; y Los que vemos el Colegio, liderada por Eduardo Awad, extitular del Cpacf; además de Abogados por la Libertad.

Lista Abogados por la Libertad Abogados por la Libertad

La votación se realizará el 17 de noviembre en la sede del Cpacf, en Avenida Corrientes 1441. Los nuevos representantes asumirán el 23 de diciembre por un período de cuatro años. Dejan sus lugares Karina Leguizamón, presidenta del Consejo, Marcelo Meis y Rizzo.