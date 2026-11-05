El gobierno de Milei niega que Santiago Peña esté en la Argentina, frente a versiones originadas en Paraguay

En medio de la crisis política en Paraguay, los medios de ese país reportaron que se desconoce el paradero del presidente Santiago Peña, recién renunciado. En ese marco, surgieron versiones de que el ahora exmandatario podría estar en la Argentina.

Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei -aliado de Peña- negaron a LA NACION la presencia en territorio nacional del presidente saliente de Paraguay.

“No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”, refirieron fuentes oficiales de la Casa Rosada ante la consulta de este medio.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo en A24 que dio la orden de monitorear la frontera con Paraguay y con Brasil cada media hora, y que no se constató el ingreso de Peña.

Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de Milei LN+

Las suspicacias aumentaron cuando ABC Paraguay publicó que no se sabe dónde está el dimitido presidente paraguayo, luego de anunciar que abandonaba el Ejecutivo a través de un video. Esto en medio de un escándalo financiero por el colapso del Ueno Bank, del que Peña era accionista, que dejó a los clientes sin poder acceder a sus ahorros y derivó en la auto-eyección del mandatario del poder.

Se sumó a esto el antecedente en la Argentina de la salida a Estados Unidos del excandidato a presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro, por Puerto Iguazú, escoltado por el asesor presidencial de Milei, Santiago Caputo.

Según ABC, el vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, manifestó desconocer el paradero de Peña.

La diputada opositora del Partido País Solidario (PPS) Johana Ortega pidió a la presidencia del Congreso saber si era verdad que Peña estaba en la Argentina. “Mientras nosotros debatimos, en medios se esta afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino”, expresó y enfatizó: “Quiero esa aclaración”.

¿SE FUE A LA ARGENTINA?



🧐La diputada Johana Ortega pidió información a la presidencia del Congreso sobre una presunta huida de Santiago Peña al vecino país.



➡Desde secretaria señalaron que no recibieron ningún permiso del actual presidente para salir del país



🚨EN VIVO… pic.twitter.com/QyvPGkEFJz — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 5, 2026

En Radio Con Vos esta tarde salió a hablar la exsenadora paraguaya del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, quien también se hizo eco de lo que ella calificó como “rumores”.

“Nadie está en condiciones de asegurar [que Santiago Peña está en Paraguay]”, sostuvo y agregó: “Hubo trascendidos de que, en conversación con Javier Milei, él podría ir a refugiarse a la Argentina. Es un rumor, un rumor que tiene cierta base... Nosotros creemos... Porque también tenemos información de que en las próximas horas saldría la imputación y la orden de detención, pero todavía no está, no hay restricción de salir del país [para Peña]. Tenemos información de que se habló con Brasil y con la Argentina; que Brasil le dijo que no y la Argentina, que sí”.

A nivel local, el diputado nacional opositor Esteban Paulón se subió a los comentarios. “‘¡No de nuevo!’, decía. ¿Peña en la Argentina? Los medios paraguayos afirman que el (ex) presidente Santiago Peña estaría en suelo argentino. ¿Otra vez el Javo y Caputito bancando a los fugados?“, se preguntó el socialista Paulón.

NO DE NUEVO DECÍA!

PEÑA EN ARGENTINA?



Los medios paraguayos afirman que el (ex) Presidente Santiago Peña estaría en suelo argentino.

Acá se lo pregunta en el parlamento mi compañera @JohannaParaguay

Otra vez el Javo y Caputito bancando a los fugados? pic.twitter.com/bMPUfauuKL — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 5, 2026

Desde Balcarce 50 fueron enfáticos en negarlo. “No tenemos ningún tipo de registro de que Peña esté en la Argentina. Si tuviésemos un registro, lo diríamos; no tendríamos por qué no decirlo”, insistieron fuentes de la Rosada.

En Mendoza (donde también hubo versiones de que podría estar Peña) asimismo lo desmintieron. Desde el Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional y la Dirección de Migraciones rechazaron esos trascendidos. “No tenemos constancia de que haya entrado a la Argentina y menos a Mendoza. Nada por acá”, replicaron a LA NACION en Migraciones.

Tras la desmentida del gobierno argentino, Peña publicó un mensaje en X, en el que aseguró que ejercerá su derecho de defensa en el juicio político en su contra.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, aseveró.

Así, dio a entender que todavía se encuentra en Paraguay, aunque no lo especificó.

Luego su portavoz negó que estuviera en la Argentina. “Está en el país, en la capital [Asunción]”, se limitó a informar.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Con la colaboración de Pablo Mannino