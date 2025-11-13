El gobierno de Santa Cruz tomó posesión del predio de Austral Construcciones y Vidal apuntó contra el kirchnerismo: “Se robaron la provincia”

EL CALAFATE.- Algunos autos de colección tapados de polvo, maquinarias desguazadas, cajas y más cajas, papeles desparramados y hasta certificados de obras pagadas por Vialidad Nacional tirados por doquier, es con lo que se encontraron hoy el gobernador Claudio Vidal y sus funcionarios cuando ingresaron al predio que fue sede de la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, en Río Gallegos.

La sede fue la base de operaciones de Austral y las empresas satélites de Báez que ganaron 51 licitaciones públicas entre los años 2004 y 2015, aunque la mitad quedaron sin terminar.

Detrás de estas obras, financiadas por el Estado nacional, se montó una trama de corrupción que condenó a 14 imputados en la denominada causa Vialidad, entre otros a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, y a Báez, ahora preso en el penal de Ezeiza.

Certificado de obra por más de 9 millones de pesos, emitido por la Dirección Nacional de Vialidad a favor de Austral Construcciones

A casi diez años de que Austral cerrara sus puertas, el predio hoy se abrió y aún se encuentran piezas, al azar, que explican parte de la historia, como un certificado de obra emitido por la Dirección Nacional de Vialidad a favor de Austral Construcciones por $ 9.859.096,50 correspondiente a obras en la Ruta Nacional 288 en el tramo Estancia La Julia-Tres Lagos, km 75, fecha 10/06/2021.

Otro hallazgo entre los bienes ahí encontrados es una camioneta Toyota-Hilux 4x4, secuestrada en abril de 2019 que según los datos etiquetados corresponde a la causa Hotesur-Los Sauces, donde tanto Kirchner como Báez aún está pendientes de juicio oral.

Los funcionarios también constataron la existencia de cientos y cientos de cajas de archivo azules y marrones, apiladas algunas y otras desparramadas, que componen parte del patrimonio de Austral.

Decomiso de maquinaria de Austral Construcciones Horacio Córdoba

Sobre todos los bienes encontrados dentro del predio, el Gobierno provincial se convirtió ahora en depositario judicial.

Fuentes de la sindicatura liquidadora de Austral Construcciones SA confirmaron a LA NACION que todos los bienes muebles pertenecientes a Austral Construcciones — rodados de gran porte, maquinarias, camionetas- ya fueron rematados y entregados a sus compradores.

En tanto que la maquinaria restante, incluidos los autos de colección -como un Torino, un Ford Falcon o un Dodge GTX que se observaron hoy-, son bienes de otras empresas vinculadas a Báez o bien de terceros y se encuentran embargados o sujetos a otras causas judiciales abiertas en la justicia federal.

Así está hoy la ex-sede de Austral Construcciones. Crédito: Horacio Córdoba

Tras la firma de posesión realizada dentro del mismo predio y una recorrida exhaustiva por el lugar, el gobernador Vidal aseguró que no se esperaba encontrar el predio en esas condiciones. “En un momento tenía ganas de llorar, es realmente triste; ahí adentro hay carpetas de obras que se pagaron y nunca se hicieron, por eso somos pobres en este país”.

“A Santa Cruz la conocen como la provincia de la corrupción y ahí está el claro ejemplo. Yo les puedo asegurar que cuando empecemos a revisar carpetas nos vamos a preguntar dónde están esas obras”, aseguró.

Vidal junto a Gustavo Sívori, presidente de la estatal Santa Cruz Puede SAU, tomaron posesión formal del predio luego que fuera adquirido por U$S 2.000.000 en el proceso judicial que lleva adelante la quiebra de la constructora. Según lo anunciado, la intención es reconvertir el emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a solo 6 kilómetros del centro de Río Gallegos, frente al ingreso al aeropuerto internacional.

Decomiso de maquinaria de Austral Construcciones Horacio Córdoba

El gobernador Vidal fue consultado por las críticas que recibe de sectores kirchneristas que vienen de ganar las elecciones legislativas, ante lo que respondió: “Se robaron la provincia. Es la realidad, no gusta cuando lo digo, pero este es el claro ejemplo de la corrupción y de todo lo que estuvo mal durante muchísimos años, nos toca poder poner esto en marcha”, afirmó. “Estamos solos y pido responsabilidad, le pido a todos que trabajen, con ideas para terminar de fortalecer. A trabajar y producir, nadie te regala nada, la vida es difícil, hay que enfrentarla de la mejor manera”, aseguró.

El predio cuenta con infraestructura apta para ser reutilizada en proyectos industriales, logísticos o de servicios. Santa Cruz Puede SAU, el nombre empresa estatal que establecerá allí su sede, es el eslogan que Vidal usó en campaña y suele repetir en sus discursos.

Estiman que allí se podrá instalar un aserradero móvil que realizará la explotación racional de la lenga y el ñire, una fábrica de ensamblado de calzado industrial para atender las demandas de la actividad minera y petrolera, una planta de fraccionamiento de víveres destinada a los programas sociales, una planta de alimento balanceado estratégico para la producción agropecuaria, una unidad de producción avícola enfocada en la cría de gallinas ponedoras, y hasta ayer se mencionó un laboratorio de medicamentos.

Uno de los autos de colección hallados dentro del predio de Austral Construcciones Horacio Córdoba

Vidal apuntó al kirchnerismo: “A la provincia no la fundí yo, la fundieron los que pasaron, caraduras, que le arrebataron la posibilidad de vivir mejor a la gente y hoy cuestionan a este gobierno en uno de los momentos más difíciles del país”, aseguró.

Dijo además que gobierna sin la asistencia de recursos extraordinarios de la Nación, no como los “los gobiernos anteriores que levantaban el teléfono y un día después les transferían fondos para los salarios y terminaban en los bolsillos de la dirigencia”.

Vidal afirmó que hoy la provincia funciona con recursos propios y enumeró diferentes proyectos productivos en marcha. “No es fácil, pero sigo creyendo y apostando a estos proyectos que apuestan a la producción”, aseguró.