El Gobierno denunció el “asedio” a la embajada en Caracas ante la Corte Penal Internacional

Días después de las renovadas quejas de la oposición venezolana, y con el objetivo de responder a esas y otras demandas internacionales, el gobierno argentino protestó en la Corte Penal Internacional por los “atropellos” y el “asedio” del gobierno de Nicolás Maduro contra los seis dirigentes opositores al régimen, asilados desde marzo en la residencia argentina en Caracas, bajo bandera de Brasil desde agosto luego de la expulsión de la delegación argentina.

Mario Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, con sede en La Haya, fue el encargado de transmitir la queja del gobierno contra Maduro, luego de más de una semana en la que los asilados se mantienen sin energía eléctrica ni agua, y con patrullas del gobierno chavista rodeando la residencia.

“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía” contra Maduro, que en medio de la polémica fue declarado vencedor de las últimas elecciones en ese país. “Desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más, Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho”, agregó el diplomático, y agregó que “los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado”.

Enfático, Oyarzábal enumeró las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” que requieren investigaciones “rigurosas”. Allí se centró en situaciones de “asedio” contra la sede diplomática argentina “por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro”, hoy bajo la protección de Brasil.

“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”. Oyarzábal pidió a la CPI actuara con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados a la Justicia”, en clara referencia Maduro y su número 2, Diosdado Cabello.

Ayer, la dirigente opositora María Corina Machado, a quien responden los seis asilados, “son rehenes que están siendo torturados en territorio argentino” por el régimen chavista. También ayer, 27 ex presidentes iberoamericanos, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, pidieron a Brasil, el Vaticano y la Cruz Roja actuar ante el asedio contra los seis opositores.

“Observamos el intento de transformar a la embajada argentina en una cárcel más del régimen venezolano, lo que atenta gravemente contra las bases del Derecho internacional y humanitario”, expresaron los ex mandatarios a través de una carta, en la que además piden al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva “una actuación firme al respecto, al igual que a los gobiernos y organizaciones internacionales con representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela”. El grupo, que también integran, entre otros, los ex presidentes españoles Mariano Rajoy y José María Aznar, solicitaron al Nuncio Apostólico en Caracas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, “asumir los deberes de protección humanitaria que les corresponden en el caso, dado que los asilados en la embajada argentina están siendo tratados como prisioneros del Estado venezolano y de miembros de su régimen dictatorial”, reclamaron.

El reclamo argentino en La Haya llega luego de días en los que los propios asilados denunciaron que su situación empeoró de modo notable. Sucede que el tenso vínculo entre Argentina y Brasil impide una acción conjunta, y además los encargados de seguir de cerca el caso, el ex vicecanciller Leopoldo Sahores y el ex subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, renunciaron a sus cargos. En este último caso, aún no se definió su sucesor. “Si es por nosotros, los rescatamos, pero no es tan sencillo”, explicaban esta mañana en Casa Rosada. Convencido de hacer “lo que haga falta para defender la vida de los asilados”, el canciller Gerardo Werthein dio instrucciones precisas al representante argentino ante la CPI, que elevó el tono de la protesta.

El domingo, el colectivo Venezolanos en Argentina se sumó a la protesta global, en más de 150 ciudades del mundo, para exigir a la CPI que “actúe ya” ante los “crímenes de lesa humanidad” de Maduro. Exigieron al fiscal de la CPI, Karim Khan, que “acelere la investigación sobre la situación en Venezuela, abierta desde noviembre de 2021, y emita órdenes de arresto contra los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos en el país”, según explicaron los opositores venezolanos en un comunicado.

